自由開講》從台灣經驗到國際解方：RISK倡議打造更具韌性的全球海纜安全網

外交部長林佳龍2025年10月28日出席「台歐海纜安全論壇」，提出台灣的「國際海底電纜風險管理倡議（RISK）」。

近年來，歐洲與北大西洋地區多條海底電纜及關鍵能源管線接連遭到人為破壞，引發各國政府高度警覺；亞洲與太平洋島國亦頻傳斷纜事故，迫使各地啟動緊急備援與風險應對機制。這些事件再三提醒我們：在數位時代，支撐全球運作的，不只是資料中心，深藏於海中、橫跨千萬里的海底電纜更是關鍵；而能源與電力管線，更是許多國家賴以生存的命脈。

誰掌握資訊流通的通道，誰就能影響世界的運作方式；誰掌握能源電力，就能左右一個國家的生存條件。海底電纜，正是當代世界最關鍵、卻也最容易被忽視的基礎設施。

海纜安全已是國安與地緣政治議題

在當前國際局勢快速變化的背景下，海底電纜的性質已發生根本轉變，尤其對高度仰賴海底通訊、電力與能源管線以支撐數位經濟與民生運作的台灣而言，海纜安全不僅是技術或產業議題，更是攸關國家安全、韌性與地緣政治的戰略資產。

近年來，台灣周邊海域，特別是台灣海峽，屢次發生海底電纜受損事件，其頻率與態樣均引發高度關切，顯示斷纜風險正持續升高。據媒體報導，2025年年初，陸續發生基隆外海的國際海纜疑遭中國背景的喀麥隆籍貨輪「順興39號」拖斷、台澎3號海纜遭具中資背景的多哥籍權宜輪「宏泰58」拖斷等事件，在灰色地帶衝突與混合威脅盛行的情況下，破壞海纜成為低成本，卻高度影響社會運作的攻擊方式，足以影響國家對內與對外連結。

具中資背景的多哥籍權宜輪「宏泰58」，涉嫌拖斷我台澎3號海纜。（資料照，記者邱俊福翻攝）

更值得警惕的是，中國不僅在政治與法律層面，透過錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，企圖將其與違背事實的「一中原則」強行掛鉤，打壓台灣的國際參與、限縮各國自由選擇的權利，意在孤立台灣並為未來武力犯台創造法理基礎；同時，中國更透過空中、海上與海底等多重手段，片面改變台海現狀。

在空中，中國以片面劃設新航線、軍事演習等方式干擾台灣對外的空中人流運輸；在海上，中國意圖阻斷國際軍艦自由航行權，圖謀將台海「內水化」，影響全球海上貨物流通；在海底，則試圖切斷台灣本島與外島、乃至與國際連結的海底電纜，企圖阻斷資訊流與金流。

這些作為不僅威脅台灣安全，更對區域穩定與全球數位網絡構成極大風險。台灣作為全球供應鏈的關鍵節點，切斷台灣對外的各項連結，不只是孤立台灣，更可能中斷世界各地間的連結，將造成世界的極大動盪。涉及金流與資訊流的海底電纜倘遭破壞，將對高度數位化、資訊化，乃至人工智慧（AI）發展中的全球經濟體系，造成難以承受的衝擊。

以制度回應風險 「海纜倡議」將台灣經驗轉為國際解方

面對威權勢力日益頻繁以灰色地帶手段干擾國際秩序、威脅關鍵基礎設施安全的情勢，台灣選擇以制度與合作正面回應風險。近日，行政院推動、立法院三讀通過「海纜七法」修正，全面強化海底電纜與管線的保護、管理與執法機制，藉法律手段嚇阻對海纜的惡意破壞及違規行為，藉以回應長期累積的安全挑戰，也凸顯政府將海纜安全視為國家韌性的核心一環。

海纜七法修法原則。（擷取自行政院網站）

同時，台灣也思考如何將自身經驗轉化為國際社會可共享的政策解方。2025年十月，我出席外交部與「福爾摩沙俱樂部」共同舉辦「台歐海底電纜安全合作論壇」，並提出「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK Management Initiative on International Undersea Cables）。該倡議獲得歐洲18國、42位國會議員支持，並納入福爾摩沙俱樂部台北年會通過的友台聯合聲明，象徵台灣正從單純的受影響者，轉型為提出制度性倡議的積極行動者。

RISK倡議：打造更具韌性的國際海纜安全網

此一倡議以「RISK」為核心，提出四項相互支撐的政策目標：

第一，「風險緩解」（Risk mitigation），透過跨國協調，提升緊急修復與備援能力。

第二，「資訊共享」（Information sharing），建立威脅情資交流與早期預警機制。

第三，「制度改革」（Systemic reform），檢視現行國際與國內規範對混合威脅的不足。

第四，「知識建構」（Knowledge building），透過國際間專業訓練與實務交流，全面提升防護韌性。

這四個方向環環相扣、相互增強，目的在於打造一張更具韌性、可持續運作的國際海纜安全網絡。

為使理念落實為行動，台灣設計多層次合作路徑，逐步將倡議轉化為制度與實質合作。我們期待與理念相近夥伴共同建立具韌性的海纜安全網絡，使海底電纜成為可共同守護的全球公共財，而非民主社會的脆弱點。

在國會層面，透過駐外代表處與歐美日澳等國密切溝通，爭取政治支持，推動將海纜安全相關議題納入友台決議案，使其成為民主夥伴的共同政策議題。

在行政與執法層面，探索與國際海巡及海纜主管機關交流、建立長期合作機制，包括次標準船舶資訊交換、受威脅海纜情資共享，提高預警與回應能力，並結合科技發展，推動維護海纜安全的科技發展與應用，以科技輔助執法。

在政策與制度建構方面，台灣以RISK框架為核心，與國內外智庫與專家合作，透過研討會與專業交流深化共識；並運用「全球合作暨訓練架構」（GCTF），邀請各國專家共同研議預防與減緩海纜風險的具體作法，並推動海纜專家學者赴海外交流，向理念相近夥伴分享海纜維護、修復與執法經驗，為長期合作奠定專業與信任基礎。

副總統蕭美琴（左4）、外交部長林佳龍（右4）出席GCTF成立10周年圓桌論壇，並與AIT處長谷立言（左3）等駐台代表合影。（資料照）

守住海纜，就是守住民主社會的連結

近年來，歐盟、英國、美國、日本與澳洲等民主國家，皆已將海底電纜視為攸關國家安全與全球數位秩序的關鍵基礎設施，並透過立法、行動計畫與跨國合作加強防護。

海底電纜不只是基礎建設，更是全球數位經濟的公共財，也是民主社會彼此連結的生命線。台灣願意、也有能力成為全球海纜安全網絡中的關鍵節點，與理念相近夥伴攜手合作，共同守護支撐世界運作的這條關鍵動脈。

（作者為外交部長）

