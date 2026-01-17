自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》大法官拒絕評議，是對職權的放棄

2026/01/17 10:30

◎ 蕭錫惠

這不是單一判決的技術爭議，而是憲法是否仍能運作的警訊。憲法法庭於2026年1月2日，針對羈押案件中的「準抗告」作出最新判決，本案僅有五名大法官參與評議並署名作成判決；此一事實，本身即揭示了當前憲政秩序面臨的結構性風險。憲法法庭於2026年1月2日，針對羈押案件中的「準抗告」作出最新判決；本案僅有五名大法官參與評議並署名作成判決。（擷取自憲法法庭網站）憲法法庭於2026年1月2日，針對羈押案件中的「準抗告」作出最新判決；本案僅有五名大法官參與評議並署名作成判決。（擷取自憲法法庭網站）

憲法是國家的根本大法，不是裝飾性的宣言，而是一套必須能被實際啟動、解釋與救濟的制度。立法權的正當性，正是建立在不破壞憲法運作的前提之上。白話說，任何法律若讓人民連憲法都用不上，這部法律本身就已經不合法。

當立法院透過立法或修法，使憲法法庭無法開議、憲法解釋機制遭到癱瘓、人民失去憲法救濟的途徑時，問題已不在於法律內容是否妥當，而是下位規範反過來封死上位規範的運作，構成典型的制度性違憲。此時，違憲的判斷不必等待實體內容審查，因為憲法作為最高規範，已先被剝奪了發揮效力的可能。

憲法是國家的根本大法，不是裝飾性的宣言。（資料照）憲法是國家的根本大法，不是裝飾性的宣言。（資料照）在憲政原理上，任何使憲法無法被適用、無法被解釋、無法被人民使用的法律，皆已違反憲法位階秩序，且自始無效。這並非否定立法權，而是劃清立法權的邊界：立法權不能成為癱瘓憲法的工具若容許多數以法律之名封存憲法，憲法將淪為可被暫時凍結的空殼，民主也將失去其制度根基。

同樣的原理，也適用於憲法法庭內部的運作。不同意見，是大法官履行職權的一部分；拒絕評議，卻是對職權的放棄不同意見是履職，不評議是棄職。若允許以不作為阻斷評決成立，等同少數人可藉程序杯葛，否定整個憲法解釋與救濟體系，不僅妨害其他大法官行使憲法解釋權，更直接剝奪人民受憲法保障的訴訟權

憲法不能被立法封死，也不能被不作為癱瘓。凡使憲法不能運作之立法，凡以程序阻斷憲法行使之行為，皆已逾越民主與法治的底線。今日若容許癱瘓憲法法庭，明日便可能凍結其他監督機制，甚至侵蝕選舉與權力制衡。當憲法被迫為自己的存在辯護時，民主已走到不能再退的一步憲法的敵人，不只可能來自濫權，也可能來自不作為。這正是憲政秩序必須及時自我防衛的原因。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書