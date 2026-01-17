自由開講》大法官拒絕評議，是對職權的放棄

◎ 蕭錫惠

這不是單一判決的技術爭議，而是憲法是否仍能運作的警訊。憲法法庭於2026年1月2日，針對羈押案件中的「準抗告」作出最新判決，本案僅有五名大法官參與評議並署名作成判決；此一事實，本身即揭示了當前憲政秩序面臨的結構性風險。憲法法庭於2026年1月2日，針對羈押案件中的「準抗告」作出最新判決；本案僅有五名大法官參與評議並署名作成判決。（擷取自憲法法庭網站）

憲法是國家的根本大法，不是裝飾性的宣言，而是一套必須能被實際啟動、解釋與救濟的制度。立法權的正當性，正是建立在不破壞憲法運作的前提之上。白話說，任何法律若讓人民連憲法都用不上，這部法律本身就已經不合法。

當立法院透過立法或修法，使憲法法庭無法開議、憲法解釋機制遭到癱瘓、人民失去憲法救濟的途徑時，問題已不在於法律內容是否妥當，而是下位規範反過來封死上位規範的運作，構成典型的制度性違憲。此時，違憲的判斷不必等待實體內容審查，因為憲法作為最高規範，已先被剝奪了發揮效力的可能。

憲法是國家的根本大法，不是裝飾性的宣言。（資料照）在憲政原理上，任何使憲法無法被適用、無法被解釋、無法被人民使用的法律，皆已違反憲法位階秩序，且自始無效。這並非否定立法權，而是劃清立法權的邊界：立法權不能成為癱瘓憲法的工具。若容許多數以法律之名封存憲法，憲法將淪為可被暫時凍結的空殼，民主也將失去其制度根基。

同樣的原理，也適用於憲法法庭內部的運作。不同意見，是大法官履行職權的一部分；拒絕評議，卻是對職權的放棄。不同意見是履職，不評議是棄職。若允許以不作為阻斷評決成立，等同少數人可藉程序杯葛，否定整個憲法解釋與救濟體系，不僅妨害其他大法官行使憲法解釋權，更直接剝奪人民受憲法保障的訴訟權。

憲法不能被立法封死，也不能被不作為癱瘓。凡使憲法不能運作之立法，凡以程序阻斷憲法行使之行為，皆已逾越民主與法治的底線。今日若容許癱瘓憲法法庭，明日便可能凍結其他監督機制，甚至侵蝕選舉與權力制衡。當憲法被迫為自己的存在辯護時，民主已走到不能再退的一步；憲法的敵人，不只可能來自濫權，也可能來自不作為。這正是憲政秩序必須及時自我防衛的原因。

（作者為自由撰稿人）

