自由開講》中國入侵歐洲半導體 台灣好佳在有「反紫光」

2026/01/13 10:30

◎ 史里

近年來，民主國家對中國資本與關鍵技術的態度，正出現明顯而快速的轉折。這不是意識形態對抗，而是一次次實際案例累積後，對國家安全與制度風險所做出的理性回應。半導體產業正是這場轉變最清楚的戰場。

第一個案例，是安世半導體（Nexperia）

安世源自歐洲半導體體系的分拆事業，目前實際控制權隸屬中國聞泰科技體系。關鍵不在於收購本身，而在於歐洲政府的反應。當荷蘭基於國家安全考量，限制關鍵技術與材料供應後，安世在中國的子公司被迫轉向尋找中國本土晶圓供應商，歐中供應鏈實質斷裂。這顯示民主國家已開始直接反制，切斷被視為高風險的技術連結。

當荷蘭基於國安考量，限制關鍵技術與材料供應後，安世在中國的子公司被迫轉向尋找中國本土晶圓供應商。（路透檔案照）當荷蘭基於國安考量，限制關鍵技術與材料供應後，安世在中國的子公司被迫轉向尋找中國本土晶圓供應商。（路透檔案照）

第二個案例，是英國政府要求中資出售飛特蒂亞（FTDI）

FTDI是全球重要的USB介面晶片設計公司，產品廣泛應用於工業控制與通訊設備。儘管並非軍工企業，英國政府與法院仍一致認定，中資背景結合關鍵技術，已構成實質國安疑慮。這代表判準已經改變：只要位於關鍵技術節點，就可能被納入安全審查。

英國政府2024年11月以國安風險為由，下令中資出售FTDI公司80.2%的股份；圖為FTDI公司於格拉斯哥的總部外觀。（擷取自Google Map）英國政府2024年11月以國安風險為由，下令中資出售FTDI公司80.2%的股份；圖為FTDI公司於格拉斯哥的總部外觀。（擷取自Google Map）

第三家公司Ampleon，則仍處於灰色地帶

Ampleon同樣出身自歐洲半導體分拆事業，掌握射頻功率（RF Power）技術，應用橫跨通訊與工業，目前由中資主導。雖尚未被正式點名，但從技術屬性與資本結構來看，與前述案例高度相似，想必被盯上或許也快了。

回頭看台灣，其實並非第一次面對這樣的選擇。二〇一五年前後，當中國紫光集團釋出入股台灣IC設計產業的意圖時，一群學界教授大力阻止。最終，政府決定不開放中資入股台灣IC設計業。這段「反紫光」的歷史，本質不是情緒性的反對，而是一個清楚的判斷及選擇：當市場邏輯與產業及國家安全衝突時，選擇後者。

2015年曾放話「買下台積電、合併聯發科」的中國紫光集團前董事長趙偉國，如今因貪污被判死刑緩期執行。（路透檔案照）2015年曾放話「買下台積電、合併聯發科」的中國紫光集團前董事長趙偉國，如今因貪污被判死刑緩期執行。（路透檔案照）

多年後證明，這個選擇是正確的。台灣半導體得以在美中科技對抗中成為民主陣營的關鍵角色，正是建立在當年正確的選擇。如今，歐洲正補上台灣十年前就已經上過的課。

（作者為台南市市民）

