李忠憲的思考》委內瑞拉的中國雷達為什麼失明

◎ 李忠憲

美軍的軍事行動中，中製雷達系統面臨「毀滅性癱瘓」；圖為第一波電子戰中即遭致盲委內瑞拉最大的軍事設施蒂烏納堡燃起大火。（法新社檔案照）昨天（0107）電機系的長官開會談到，我們做研究真的要務實、好好的做好，並以川普去抓委內瑞拉總統為例，中國的防衛系統，不論是雷達或防空飛彈，都沒有偵測到任何異常。這件事本身當然細節未全然公開，但它作為一個象徵性的起點，卻非常值得拿來談一個更大的問題：科技發展，究竟需要什麼樣的精神？

反紫光時，我為了解美國、台灣、和中國的IC設計有多強，想辦法聯絡自己的同學、學長、學弟，這些在美國、台灣和中國半導體業界工作的朋友，了解反紫光這個問題中科技背景資料，收穫非常大。有一種感覺，命運安排我念台大電機系，一直留在電機系工作，好像主要是為了這個任務。

我也是因為這樣才認識修民，跑了馬拉松，已經五十幾場。當時奇遊團當然不能用道德論述，但經過研究以後，不管從巨觀或微觀，都可以得到同樣的結論：台灣如果要有未來，絕對不可以跟中國那種專制的國家站在一起。不只從政治上，從科技的發展，也可以得到同樣的理性結論。2015年因中國政府的控股公司「紫光集團」放聲已入股台灣三家半導體封測廠，引發學界憂心挺身反對。（資料照）

以這次委內瑞拉的中國軍事科技展現結果，可以發現，在中國這樣專制體制下，科技常被定義為「政績的一部分」，雷達要的是「能展示」、飛彈要的是「能閱兵」、系統要的是「能寫進報告」。在這樣的邏輯中，科技的第一個任務不是發現問題，而是避免製造麻煩。因為一旦系統真的「偵測到什麼」，下一個問題就會是：為什麼你現在才發現？為什麼之前沒發現？要不要有人負責？於是，最安全的狀態，就是一切正常。沒有異常，就沒有責任；沒有責任，就沒有風險。

這也是為什麼，當真正高風險、高複雜度的事件發生時。再先進、再昂貴的系統，也可能「什麼都沒看到」。對照之下，自由民主體制中的科技文化，恰恰相反。在這裡，錯誤不是政治問題，而是技術問題；失敗不是忠誠問題，而是系統問題。工程師可以說：「這個模型有盲點。」研究者可以說：「我們低估了風險。」制度允許、甚至鼓勵這樣的聲音存在。當真正高風險、高複雜度的事件發生時。再先進、再昂貴的系統，也可能「什麼都沒看到」；美國推翻委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）。（路透，本報合成）

這也是為什麼在關鍵時刻，真正有用的科技，往往來自那些可以不必先顧慮政治後果的環境。科技真正的創意，從來不是來自「絕對正確」，而是來自承認自己可能錯了。尤其才在不久之前，大瘟疫的流行，疫情初期，世界很快意識到一件事：問題不只是病毒本身，而是資訊如何流動。

「武漢肺炎」這個說法，指向的是一個被壓抑、被延遲、被掩蓋的起點；後來被改成COVID-19這個名稱，雖然高舉避免歧視的說法，實際上也是專制政權掩蓋問題的一種措施。而且中國是世界上唯一一個，從一開始就選擇蓋牌的國家，這個國家的人不知道自己的同胞有多少人感染，多少人死於這個疾病。

當科技、醫學、資訊，都必須先通過政治審查，那它們就不再是用來保護社會的工具，而只是維持穩定政權敘事的一部分。專制體制並非沒有工程師，也不是沒有資源，但它有一個致命的結構性問題：創意，永遠是風險；而風險，是不被允許的。在這樣的體制裡：創新必須「安全」、發現必須「可控」、科技必須「可預測」。「武漢肺炎」這個說法，指向的是一個被壓抑、被延遲、被掩蓋的起點；後來被改成「COVID-19」；圖為COVID-19致病病毒。（美聯社）

久而久之，剩下的只會是技術的堆疊，而不是突破；是「看起來很厲害」，卻不敢面對未知。科技不是為了證明體制正確，而是為了及早指出它可能錯了。真正成熟的科技精神，至少包含三件事：1.對現實的敏感，而非對權力的服從；2.允許壞消息上報，而不是只接受好消息；3.把人命與真相，放在面子與穩定之前。從防衛系統「什麼都沒看到」，到疫情初期「什麼都沒發生」，這不是單一事件的巧合，而是一種制度性選擇的必然結果。

在民主自由體制下，科技的創意來自允許偏離主流、質疑權威與推翻既有假設，真實性被視為修正系統的必要資訊，而錯誤則是被制度性容忍、用來累積經驗的燃料；相反地，在專制體制中，創意必須先服從政治邊界，科技不再優先回應現實而是服務穩定敘事，錯誤被視為責任與威脅，迫使系統學會沉默與自我審查，最終形成「看似先進卻對真實遲鈍」的技術文化。

這不是道德差異，而是制度結構決定了科技究竟是用來揭露世界，還是用來掩蓋問題。科技若失去了說真話的自由，再先進，也只是一種精緻的裝飾品。

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書





