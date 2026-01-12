自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從「最強防空神話」到一夕失明：委國對台安全治理的啟示

2026/01/12 11:00

◎ 陳裕翔

委內瑞拉長期對外宣稱擁有「南美最強防空系統」，不僅大量採購先進防空飛彈，也導入中國製預警雷達與指管通情系統，試圖建構涵蓋高空、中空與低空的整體防空網。然而，近期在美軍精準空襲與電子戰行動下，委內瑞拉的預警雷達系統卻迅速癱瘓，關鍵節點失效，防空體系形同「失明」。這個結果並不單純是武器性能高下立判，而是赤裸裸揭示現代戰爭中一個殘酷事實：軍事實力早已不等於武器堆疊，真正的勝負關鍵，在於系統整合能力、平戰轉換韌性，以及對電子戰與資訊戰的整體應對設計。對外高度依賴進口軍備、卻缺乏自主整合與長期運維能力的防空體系，在高強度對抗中往往難以承受第一波打擊。

美軍EA-18G「咆哮者」電戰機被揭露是此次生擒委國總統馬杜羅的關鍵功臣，其強大干擾能力讓委國配備的中國雷達瞬間「失明」。（路透檔案照）美軍EA-18G「咆哮者」電戰機被揭露是此次生擒委國總統馬杜羅的關鍵功臣，其強大干擾能力讓委國配備的中國雷達瞬間「失明」。（路透檔案照）

委內瑞拉並非「買錯武器」 而是「只買到武器」

防空飛彈、預警雷達、通訊系統與指揮節點若無法在同一作戰邏輯下整合運作，就無法形成真正的「防空系統」，而只是零散設備的集合。更關鍵的是，現代空襲早已不是單純的飛彈與炸彈競賽，而是以電子干擾、網路攻擊、訊號欺敵為前導，先瓦解感知與決策能力，再精準摧毀實體目標。美軍在此類作戰中長期累積的優勢，並不只來自硬體性能，而是跨軍種、跨領域的聯合作戰經驗，以及對敵方系統弱點的深度理解

反觀委內瑞拉，其防空體系高度仰賴外購技術，缺乏持續演訓與在地化調校，一旦遭遇強度遠超日常想定的電子戰干擾，整個系統便迅速失效，暴露出「看起來很強、實際很脆」的結構性風險。

美突襲委內瑞拉 對台灣具有高度警示意義

台灣同樣面臨高科技、高強度的潛在軍事威脅，且長期以來也不可避免地仰賴進口軍備。然而，真正的防衛關鍵，從來不在於單一武器是否先進，而在於是否能形成一個高度整合、可持續運作、能承受資訊與電子戰衝擊的整體系統。若只著重於採購清單與性能指標，卻忽略指管通情整合、跨軍種協同、反干擾與備援機制的建構，就可能在衝突初期面臨與委內瑞拉相似的困境，武器仍在，但眼睛與神經已被切斷。這不只是軍事技術問題，更是制度設計與治理能力的考驗。

從政策層面來看，委內瑞拉的教訓也提醒決策者，防衛投資不能只停留在「可見成果」，而必須投入更多資源於不那麼耀眼、卻決定生死的基礎能力，包括系統整合、長期維護、人員訓練與實戰化演練。反電子戰能力尤其如此，它不是單一裝備，而是一整套涵蓋頻譜管理、備援通訊、分散式指揮與快速修復的治理工程。這些投資短期內難以對外展示，卻能在關鍵時刻決定國家是否還能做出正確判斷與有效反應。

委內瑞拉的教訓也提醒我國決策者，國家安全防衛需投入更多資源於系統整合、長期維護、人員訓練與實戰化演練等；圖為國防部長顧立雄。（資料照）委內瑞拉的教訓也提醒我國決策者，國家安全防衛需投入更多資源於系統整合、長期維護、人員訓練與實戰化演練等；圖為國防部長顧立雄。（資料照）

委內瑞拉防空體系的迅速癱瘓，戳破的不只是「最強防空」的宣傳，更揭示現代安全環境下的核心真理：戰爭早已是系統對抗與治理能力的競賽。對台灣而言，與其迷信單項軍備的威嚇效果，不如正視如何打造一個在極端壓力下仍能運作的整體防衛架構。當對手的第一擊不再是飛彈，而是電磁波與數據流時，真正的安全，不是看得到的火力，而是看不見卻撐得住的體系。

（作者從事資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書