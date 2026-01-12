自由開講》從「最強防空神話」到一夕失明：委國對台安全治理的啟示

◎ 陳裕翔

委內瑞拉長期對外宣稱擁有「南美最強防空系統」，不僅大量採購先進防空飛彈，也導入中國製預警雷達與指管通情系統，試圖建構涵蓋高空、中空與低空的整體防空網。然而，近期在美軍精準空襲與電子戰行動下，委內瑞拉的預警雷達系統卻迅速癱瘓，關鍵節點失效，防空體系形同「失明」。這個結果並不單純是武器性能高下立判，而是赤裸裸揭示現代戰爭中一個殘酷事實：軍事實力早已不等於武器堆疊，真正的勝負關鍵，在於系統整合能力、平戰轉換韌性，以及對電子戰與資訊戰的整體應對設計。對外高度依賴進口軍備、卻缺乏自主整合與長期運維能力的防空體系，在高強度對抗中往往難以承受第一波打擊。

美軍EA-18G「咆哮者」電戰機被揭露是此次生擒委國總統馬杜羅的關鍵功臣，其強大干擾能力讓委國配備的中國雷達瞬間「失明」。（路透檔案照）

委內瑞拉並非「買錯武器」 而是「只買到武器」

防空飛彈、預警雷達、通訊系統與指揮節點若無法在同一作戰邏輯下整合運作，就無法形成真正的「防空系統」，而只是零散設備的集合。更關鍵的是，現代空襲早已不是單純的飛彈與炸彈競賽，而是以電子干擾、網路攻擊、訊號欺敵為前導，先瓦解感知與決策能力，再精準摧毀實體目標。美軍在此類作戰中長期累積的優勢，並不只來自硬體性能，而是跨軍種、跨領域的聯合作戰經驗，以及對敵方系統弱點的深度理解。

反觀委內瑞拉，其防空體系高度仰賴外購技術，缺乏持續演訓與在地化調校，一旦遭遇強度遠超日常想定的電子戰干擾，整個系統便迅速失效，暴露出「看起來很強、實際很脆」的結構性風險。

美突襲委內瑞拉 對台灣具有高度警示意義

台灣同樣面臨高科技、高強度的潛在軍事威脅，且長期以來也不可避免地仰賴進口軍備。然而，真正的防衛關鍵，從來不在於單一武器是否先進，而在於是否能形成一個高度整合、可持續運作、能承受資訊與電子戰衝擊的整體系統。若只著重於採購清單與性能指標，卻忽略指管通情整合、跨軍種協同、反干擾與備援機制的建構，就可能在衝突初期面臨與委內瑞拉相似的困境，武器仍在，但眼睛與神經已被切斷。這不只是軍事技術問題，更是制度設計與治理能力的考驗。

從政策層面來看，委內瑞拉的教訓也提醒決策者，防衛投資不能只停留在「可見成果」，而必須投入更多資源於不那麼耀眼、卻決定生死的基礎能力，包括系統整合、長期維護、人員訓練與實戰化演練。反電子戰能力尤其如此，它不是單一裝備，而是一整套涵蓋頻譜管理、備援通訊、分散式指揮與快速修復的治理工程。這些投資短期內難以對外展示，卻能在關鍵時刻決定國家是否還能做出正確判斷與有效反應。

委內瑞拉的教訓也提醒我國決策者，國家安全防衛需投入更多資源於系統整合、長期維護、人員訓練與實戰化演練等；圖為國防部長顧立雄。（資料照）

委內瑞拉防空體系的迅速癱瘓，戳破的不只是「最強防空」的宣傳，更揭示現代安全環境下的核心真理：戰爭早已是系統對抗與治理能力的競賽。對台灣而言，與其迷信單項軍備的威嚇效果，不如正視如何打造一個在極端壓力下仍能運作的整體防衛架構。當對手的第一擊不再是飛彈，而是電磁波與數據流時，真正的安全，不是看得到的火力，而是看不見卻撐得住的體系。

（作者從事資訊業）

