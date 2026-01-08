自由開講》籃協需要更願意投入的承諾

◎ 陳柏沛

籃協近來爭議不斷，核心在於長期資源動員能力不足；圖為現任籃協理事長謝典霖。（中央社資料照）

籃協近來爭議不斷，表面看似理事會運作失序，但若從財務結構與制度條件檢視，核心問題其實在於長期資源動員能力不足，而非單純的治理失靈。

一、政府補助高占比，卻高度受限於用途

各級政府每年撥補予籃協的經費約在1億元上下，約占整體預算收入的三分之二。乍看數額不小，但實際上多屬於各類活動及國家隊運作的委辦支出，用途高度綁定。從歷年決算書與實務運作經驗觀察，即便存在部分不透明之處，實際可挪用或濫用的空間應相當有限；若改由其他單位承辦，重置與轉換成本反而可能更高。

從此角度看，政府與單項協會更接近一種「共生關係」，若動輒援引《國體法》第43條進行處罰，在現實運作上其實相當不切實際。

《國體法》第43條。（擷取自全國法規資料庫網站）

二、全民高度參與，卻難以轉化為協會收入

籃球雖是國內參與人口最高的運動項目，但國民參與對籃協實際營運的挹注極為有限。籃協每年賽事相關收入約4,000萬元，門票與企業贊助各占一半，主要來源為瓊斯盃與國際賽。扣除辦賽成本後，能支應會務的盈餘相當有限。

更關鍵的是，這類收入高度仰賴「國家型賽事」的政策與國際賽程安排，並非籃協可自主、常態性擴張的收入來源。今年（2026）亞洲盃與對中國的主場賽事移至菲律賓舉行，也進一步壓縮了相關收入空間。

籃協主要收入來源為瓊斯盃與國際賽；圖為2025年瓊斯盃男子組賽事現場。（資料照）

三、會費與捐助收入不穩定，難以支撐長期發展

除政府補助與賽事收入外，籃協其餘收入主要來自會費與捐助。會費收入規模極小，幾可忽略；捐款收入則高度不穩定。以近年編列情形為例，113年捐款收入僅約320萬元，114年編列800餘萬元，115年因改選更編列約1,500萬元，但實際能否到位，仍存高度不確定性。

然而，單項協會的制度建置與人才培育，最仰賴的正是「穩定、可預期、具長期性的資金來源」，這正是籃協結構性無法突破的關鍵瓶頸。

四、財務僅能勉力平衡，無餘裕進行制度升級

從預決算資料可見，籃協在支應例行性會務後，財務長期徘徊於收支平衡邊緣，幾乎不可能再投入資源進行制度、系統或人才培養的中長期投資。此外，預決算並未以BU（Business Unit）邏輯進行細緻編列，難以看出長期發展策略；支出項目也過於粗略，在缺乏憑證細節下，更無法進行實質的盡職調查（DD）。

總而言之，籃協所呈現的，其實是多數單項協會的共同困境：缺乏足以支撐發展的資金，也因而難以形成真正的發展企圖心。運動產業化固然是根本解方，但現實問題在於——誰願意承擔這樣的長期承諾，投入足夠資源，撐過產業化尚未成熟前的「黎明前黑暗」？

這或許正是本屆籃協改選後，新任理事會真正應該面對的責任。事實上，即便是目前觀賞人口最多的棒球，其單項協會仍高度仰賴少數個人長期投入資金苦撐，這也意味著，相較於行政，籃協真正要面對的，其實是成本問題。

（作者為籃球教育協會理事長）

