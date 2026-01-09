自由電子報
自由開講》「免費營養午餐」挑戰多 更需完整配套守護品質

2026/01/09 07:30

◎ 吳政鴻

台北市長蔣萬安宣布，自2026年起台北市各公私立國中小營養午餐全面免費。此項政策一出，基隆市、台中市、高雄市也陸續跟進。（資料照）台北市長蔣萬安宣布，自2026年起台北市各公私立國中小營養午餐全面免費。此項政策一出，基隆市、台中市、高雄市也陸續跟進。（資料照）

台北市長蔣萬安近期宣布，自今年（2026）起台北市各公私立國小、國中營養午餐全面免費。此項政策一出，基隆市台中市高雄市也陸續跟進這不僅能夠減輕家長的負擔，更可促進孩子的健康、生活品質與社會平權，也相信多數國中小家長是肯定這項政策的實施。

由政府統一提供免費營養午餐可直接減輕一般家庭的經濟壓力，每個月省下的午餐費亦可轉為家庭的其他支出，從而協助改善家庭生活品質。此外，這項政策對於落實社會平權也有很大幫助，原本需要申請補助的弱勢家庭孩子，不須再因領取補助而感受差異。換言之，這良善的政策不僅保護了弱勢孩子，也增進孩子的心理健康與自我肯定。

然而，政策的推行必有許多執行細節需要研議。過往營養午餐長期由學校與家長共同辦理，從餐費價格制定、團膳業者招標、午餐供應委員會的召開、團膳業者的訪廠、每月菜單的審查及每日營養午餐的督餐等諸多項目，都是校方、家長與志工所共同參與的。未來營養午餐免費供應後，品質控管的責任歸屬必定是多數家長所擔心的

再者，當營養午餐由政府統一招標可否因地制宜？畢竟各校人數規模、所在區域、以及家長的期待皆有所不同，以致各校營養午餐價格與供餐內容也都不盡相同。特別是私立學校，目前私立學校的餐費大多超過百元，政府是要讓私立學校與公立學校一視同仁，或是使用經費補助的方式來平衡差異？又，部分縣市有提供國小學生中午在班上用完餐後才離校，台北市是否也要比照辦理？此外，學校目前也存在自帶便當或由家長親送午餐的情況，是否要鼓勵這些孩子加入免費營養午餐？這其中許多執行細節仍需要做縝密的討論與研議。

立意良善的政策需要完整的配套，期待免費營養午餐政策早日實施，但千萬不要倉促推動，以免折損政策的美意，也影響孩子的權益。

免費營養午餐政策的實施，需要完整配套，切莫倉促推動；示意圖。（資料照）免費營養午餐政策的實施，需要完整配套，切莫倉促推動；示意圖。（資料照）

（作者為台北市國中學生家長會聯合會 總會長）

