自由開講》「台獨名單」背後 突顯中共對民主社會的恐懼

近日中國國台辦再度擴大「台獨」名單，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並指稱高檢署國安案件執行秘書陳舒怡為「台獨打手幫兇」，揚言「終身追責」。這不只是政治叫陣，而是一個清楚的事實：在北京眼中，台灣的正常治理本身，就已構成敵對。

近年來，國台辦不斷將「台獨」從政治立場擴張為懲戒工具。自二零二一年起以制裁名單進行恫嚇，二零二四年再透過「兩院三部」意見文件，將政治指控包裝成法律語言，宣稱可對所謂「台獨行為」終身追責；二零二五年更設立「打手幫兇」舉報專欄，鼓勵點名台灣官員、檢察官與民間人士。這一連串操作，目的並非法律正義，而是心理威懾。

值得注意的是，這次被點名的三人，並非因為個別言論，而是各自代表一條民主防線。劉世芳負責內政與社會安全，鄭英耀主管教育與公民培力，陳舒怡則實際統籌偵辦多起共諜與國安案件。換言之，北京真正不滿的，不是某個人，而是台灣讓制度正常運作、讓滲透被揭露、讓民主被教導。這正是「台獨名單」最核心、也最危險的本質。在中國的政治語境中，「台獨」早已不再是行為判斷，而是一種身分標籤；不是你做了什麼，而是你是誰。只要你是依法行使職權的台灣公職人員，只要你拒絕配合統戰敘事，就只是「早晚被列名」的差別。

名單越拉越長，並非展現強勢，而是暴露恐懼。因為北京無法說服台灣社會，只能用恫嚇取代論述，用標籤取代對話。於是，查辦共諜被說成「迫害交流」，民主教育被扭曲為「思想控制」，依法行政反被指為「打手行為」。真正顛倒黑白的，正是那個宣稱「終身追責」、卻拒絕任何法治審查的政權。

也因此，台灣社會逐漸形成一種清醒的反諷共識：被列為「台獨分子」，反而像是一枚勳章。那代表你站在法治的一側，站在民主治理的一側，站在抵抗滲透的一側。當威權政權必須靠名單來維持震懾，本身就說明它已無力面對自由社會的正常運作。真正該被追問正當性的，不是捍衛民主的人，而是那個必須把民主本身視為威脅的政權。

（作者為退休人士）

