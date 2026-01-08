林修民 半導體看天下》了解科技業與中國不可錯過的書：蘋果在中國

《蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權》除了清楚分析美國科技業與中國密不可分的關係外，也闡述了中國光鮮亮麗市場的背後，藏著許多不可告人的潛規則，非常值得一看。

◎ 林修民

本書以卓越的見解，深刻描繪出2010年以後蘋果大爆發，與中國的關係密不可分。（作者提供）

之前受到周玉蔻小姐邀請上節目「寶島聯播網」介紹《蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權》這一本書。閱讀之後相當佩服作者對於科技業與中國的關係調查之透徹，見解之卓越，因此、筆者也大力推薦本書。

作者派翠克．麥奇，在2019年至2023年為金融時報專責負責蘋果的記者。2013年加入金融時報，曾經派駐過香港、德國與加州。因此對於中國與西方歐美價值差異有相當在地的體驗。

之前討論蘋果企業發展的書，大部分都在於他早期與微軟、Intel等同時期創造個人電腦時代為主，少數會談論到賈伯斯1997年回歸蘋果之後，藉由iPod再創蘋果榮耀，直到他2010年過世，如由艾薩克所寫的《賈伯斯傳》就是最經典的代表。

2010年以後的蘋果發展，因為距離現在比較近，所以討論的書不多，而這本書最難得的地方，就是以卓越的眼見深刻描繪出2010年以後蘋果大爆發的主因──主要與中國的關係密不可分。

2007年蘋果推出iPhone第一代以後，由於以破壞性的創新顛覆了傳統手機的世界，所以成為全世界手機的霸主。

賈伯斯生前介紹第一代iPhone情形。（資料照，蘋果提供）

在此同時、中國在這段時期也是經濟發展最快速的時期，所以全球對於iPhone的需求暴增，而能夠以完美的品質，大量的即時交貨與非常低廉的組裝成本，這世界上唯一能夠做到的地方非中國莫屬。

而這一本書詳細的勾勒出這一段的歷史過程。當然、中國並非只有低廉、快速配合的正面優勢而已。

中國與歐美價值之間的差異才是本書最精彩之處

事實上、蘋果在中國這段期間，由於歐美價值與中國價值格格不入，而這一點是沒有親身在中國體會過的加州蘋果總部高階主管所能了解的，這本書談到的蘋果中國分公司與中國黃牛之間的鬥法，絕對值得所有跨國企業的西方主管一看。

中國需要蘋果、蘋果也需要中國

在此刻、甚至未來五年，要求蘋果全部撤離中國那是不可能的事情。因為蘋果跟中國經過20年來的你儂我儂，兩者早就深深地結合在一起。

不管是現在還是未來，要求蘋果全部撤離中國那是不可能的事情。（彭博檔案照）

在中國經商政治就是一切

這本書也說明了幾個蘋果因為想要在中國做生意，而在企業經營中先做自我審查的例子。上面種種案例顯示出，在中國所謂光鮮亮麗市場的背後，有著許多不可告人的潛規則，因此，不只是企業經營者或者是一般投資人，本書都非常值得一看，在此推薦。

（作者為科技專欄作家）

