自由開講》司法節前夕 談阿扁保外就醫與法治防線

2026/01/08 13:20

◎ 尤英夫

前總統陳水扁自爆，原訂4日播出的新節目「總統鏡來開講」被行政院長卓榮泰下令不准播出。（翻攝自陳水扁臉書）前總統陳水扁自爆，原訂4日播出的新節目「總統鏡來開講」被行政院長卓榮泰下令不准播出。（翻攝自陳水扁臉書）

媒體報導，前總統陳水扁又在製造新聞，預告一月四日要在鏡新聞YouTube頻道主持國政訪談節目「總統鏡來講」。結果未播出，怪罪行政院長卓榮泰施壓，不得不停播云云。

這件事就發生在一月十一日司法節之前。對法律人來說，顯得格外諷刺。對一般人而言，更是感覺司法是不是生病了。

司法節最初是在紀念我國與英美等國簽訂平等新約，廢除治外法權，獲得司法主權。但在今天已經延伸到追求公平正義，是定紛止爭維謢社會正義的最後一道防線

陳前總統是被判貪污、洗錢等罪合併判刑20年定讞的受刑人，也還有一些案件尚在停審中。2015年1月因「腦神經退化症合併中度巴金森氏症候群、嚴重尿失禁、重度器質性憂鬱症、重度睡眠呼吸中止症、嚴重型憂鬱症」等症狀，在監內不能為適當之醫治者，獲法務部核准暫時出獄，保外就醫至今。

保外就醫前，當時台中監獄向他祭出「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。遺憾的是陳前總統並不遵守，常常故意違規挑戰獄方的規定，或者接受日本產經專訪以頭版刊登，或者趙少康在網路節目「鄉民來衝康」播放與陳水扁對談錄影，或者每周日主持「微微笑全國廣播網」廣播節目訪問政治人物等等，毫無顧忌。

趙少康在網路節目「鄉民來衝康」與陳水扁對談。（擷取自YouTube@Yahoo風向）趙少康在網路節目「鄉民來衝康」與陳水扁對談。（擷取自YouTube@Yahoo風向）

而官方也忍氣吞聲一再容忍。看在老百姓眼中，實在不是味道，甚至2015年2月高雄監獄挾持人質事件，多位受刑人就聲明：「阿扁不是罪犯嗎？身為一個國家元首，曾經當過律師的阿扁，難道不懂法律嗎？他都知法犯法，卻被你們說成政治犯嗎？既然阿扁可以保外，那就比照辦理一視同仁，法律之前人人不是平等嗎？

綠黨也認為，法務部不應該縱容、放任陳水扁不斷踩線，否則不但對遵守規定的受刑人不公平，也嚴重破壞法治。

個人認為比較理想的解決方法，可能是由他的好朋友勸他就被起訴的案件認罪，如果不認罪，就不可能特赦。認罪定讞後，請由總統考慮加以特赦。等到特赦恢復自由後，陳水扁就可以海闊天空做他想做的事啦。

2015年2月，高雄監獄發生挾持人質事件，多位受刑人不滿為何陳水扁可以保外，並強調法律之前應人人平等；圖為高雄監獄。（資料照）2015年2月，高雄監獄發生挾持人質事件，多位受刑人不滿為何陳水扁可以保外，並強調法律之前應人人平等；圖為高雄監獄。（資料照）

（作者為律師）

