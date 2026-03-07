自由開講》照服員荒怎麼解？ 「樂齡學習」成長照人力新解方

◎ 謝旻憲

台灣正式邁入超高齡社會，長照人力短缺早已不是新聞。政府投入大量資源培訓照服員，卻仍面臨「人來得快、走得更快」的困境。若持續只把焦點放在「補多少人、給多少錢」，恐怕只是疲於奔命。也許，此刻正是重新思考人力來源與培養邏輯的關鍵時刻。近年備受關注的「樂齡學習」，是否能成為破解照服人力困境的突破口？答案並非簡單的「讓老人照顧老人」，而是透過學習，改變思維、培養能力，進而開發被長期低估的黃金人力，同時奠基全民高齡健康的基礎素養。

台灣邁入超高齡社會，長照人力短缺。政府投入大量資源培訓照服員，卻仍面臨「人來得快、走得更快」的困境。（資料照）事實上，許多中高齡者具備穩定的情緒、豐富的人生經驗與高度的同理心，這些正是照顧工作中最難教、卻最重要的核心能力。問題不在於「能不能做」，而在於是否被好好引導、妥善培力。若缺乏學習支持，老老照顧可能成為風險；但若有系統性的樂齡學習設計，則可能轉化為長照體系的重要支柱。

關鍵在於，樂齡學習不應只停留在休閒與娛樂，而要進一步導入「高齡健康思維」與「照顧素養」的養成。從認識老化、失能與失智的真實樣貌，到理解尊嚴、自主、界線與照顧倫理，學習的過程其實也是一場「未來自我照顧的預演」。今天學會如何照顧他人，明天更可能成為理性且合作的服務使用者，甚至延緩自身失能風險。

在實務上，並非人人都要成為正式照服員。透過分級角色設計，樂齡學習者可以從低風險的照顧支持角色開始，如陪伴、生活支持、健康促進活動等；示意圖。 （取自freepik）在實務上，並非人人都要成為正式照服員。透過分級角色設計，樂齡學習者可以從低風險的照顧支持角色開始，例如陪伴、生活支持、健康促進活動、社區關係串連，甚至成為新進照服員的經驗型夥伴。這樣的安排，不僅補足現行人力缺口，也避免將體能與責任風險一股腦地壓在高齡者身上。更重要的是，這樣的模式將帶來系統性的改變。當更多人具備基本的照顧與健康素養，家庭照顧壓力自然下降，醫療與長照資源的耗用也更為合理。長照不再只是專業者的責任，而成為一個由學習串連、彼此支持的社會網絡。

當然，必須誠實面對，老老照顧不能被視為廉價替代人力，更不能以愛心之名忽略專業與安全。唯有清楚的角色定位、完善的學習設計與機構支持，才能讓黃金人力發光，而非被消耗。面對照服人力短缺，或許真正的解方不在「再多一點補貼」，而在於是否願意相信學習的力量，重新定義老後的角色與價值。

當樂齡學習不只是為了「快樂退休」，而是為了「彼此照顧、共同老去」，它將不只是教育政策，而是一項深具前瞻性的社會投資。在高齡浪潮已成定局的此刻，與其慌亂補洞，不如從學習開始，為台灣鋪出一條更有韌性、更有尊嚴的長照新路。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長&暨南大學兼任助理教授）

