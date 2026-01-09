自由電子報
自由開講》超越軍售戰略突破：台灣納入NATO Plus等級待遇的實質意涵

2026/01/09 12:30

◎ 楊聰榮

美國參議院於2025年12月以一致同意方式通過《PORCUPINE Act》（S.1744），一般翻譯為豪豬法案。外界多半將重點放在軍售，這項法案的政治與戰略意涵遠超過單一軍售條文的調整。這個法案標誌著美國對台安全政策正從過去的臨時性支持，轉向制度化、結構化的嚇阻安排。在法案中將台灣納入類似「NATO Plus」（北約加一）的特殊軍售待遇架構之中，是這個方案最有意義的重點。

自由開講》超越軍售戰略突破：台灣納入NATO Plus等級待遇的實質意涵美國參議院於2025年12月以一致同意方式通過豪豬法案（PORCUPINE Act（S.1744））。圖為美國國會大廈。（歐新社檔案照）
豪豬法案的核心法律內容主要在於修正《武器出口管制法》（AECA），其目的在於將台灣納入可適用較短認證與通報期限的接受國名單，讓台灣在軍售流程上享有與其他受該法規範的信任夥伴相同待遇。這包括縮短國會通知期與簡化程序，並要求國務卿在法案生效後90天內評估建立美製軍備第三方轉讓給台灣的決策機制。

這些修改並非建立正式軍事同盟條約，而是對現行軍售制度進行結構性調整，讓台灣的地位從例外狀態走向制度化與例規化。

在美國武器出口制度中，所謂的NATO Plus是一套實務上的軍售與審批程序分級制度。雖然澳洲、紐西蘭、日本、南韓與以色列並非北約正式成員，但被視為次於北約盟友的可信任夥伴，享有加速程序與更高的免通知門檻。

豪豬法案將台灣納入此類名單，意在讓台灣獲得與這些國家等同的制度位置。值得注意的是，NATO Plus 在法律上並非像北約《北大西洋公約》第5條那樣具有集體防禦義務的盟約組織，法案本身也明確保留美國對台政策的基礎立場，並未改變《台灣關係法》等法律根基。

「豪豬法案」包括修正「武器出口管制法」，將台灣納入適用較短認證與通報期限的接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備的許可程序。（法新社檔案照）「豪豬法案」包括修正「武器出口管制法」，將台灣納入適用較短認證與通報期限的接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備的許可程序。（法新社檔案照）這樣的制度設計與美國近年強調的刺蝟式防禦策略高度一致。所謂刺蝟策略並非追求對稱的全面戰力，是透過大量、不對稱且存活性高的防禦武器，讓入侵行動的代價高到不可承受。豪豬法案的關鍵在於打通供應管道並縮短決策時間，讓嚇阻具備即時性，這反映出美國對台安全支持正從臨時批准演進為結構性安排。透過擴大第三方支援機制，法案鼓勵盟友集體性支援鏈結，這與過去單點式的國防合作有顯著不同。

從現有NATO Plus國家的結構觀察，各國在台海安全中扮演不同角色。澳洲作為印太戰略南線支點，若台灣獲得同等待遇，澳洲在裝備與訓練層面可能成為實質助力。紐西蘭雖然軍事能量有限，但作為五眼聯盟成員，其對台立場轉向強硬具有象徵意義，代表美國嘗試將大洋洲安全網絡納入對台嚇阻體系。

澳洲在裝備與訓練層面可能成為台灣實質助力。圖為澳洲國防軍和巴布亞紐幾內亞部隊舉行聯合演習。（資料照，取自澳洲陸軍第3旅臉書）澳洲在裝備與訓練層面可能成為台灣實質助力。圖為澳洲國防軍和巴布亞紐幾內亞部隊舉行聯合演習。（資料照，取自澳洲陸軍第3旅臉書）日本的角色則更為關鍵，其第一島鏈的戰略位置與長期操作的美製系統，若能配合第三方轉讓機制，將使台灣在防空與感測體系上的補強速度出現質變。南韓與以色列的參與同樣具有潛力。南韓面對長期威脅所累積的武器整合與後勤能力，若能在制度上靈活參與對台支援，將促進民主陣營供應鏈的合作。以色列在反飛彈、無人系統與網路作戰的技術優勢，更是刺蝟策略的核心能力。

日本的角色更為關鍵，其第一島鏈的戰略位置與長期操作的美製系統，圖為日本獲授權生產「愛國者飛彈」。（美聯社檔案照）日本的角色更為關鍵，其第一島鏈的戰略位置與長期操作的美製系統，圖為日本獲授權生產「愛國者飛彈」。（美聯社檔案照）制度一旦開啟，技術轉讓的彈性將遠比單次軍售更具戰略價值。目前參議院已達成跨黨派共識通過法案，儘管仍待眾議院完成程序，但川普政府已批准超過110億美元的軍售，顯見美國已實際展現加速軍援的方向。

豪豬法案的真正意義在於將對台支持轉化為可預期且可持續的制度安排，而非依賴每年暫時性的授權。這種轉變對於嚇阻本身具有戰略效果，因為侵略者評估的是長期結構而非短期政治氣氛。儘管中國可能因此升高灰色地帶施壓，但穩定且清楚的嚇阻架構反而能降低誤判風險。

台灣自身必須同步完成國防改革，包括兵役制度與防衛觀念轉型，外部制度提供的窗口能否轉化為實質安全，終究取決於台灣是否能將自己打造成真正難以下嚥的豪豬。

（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長）

