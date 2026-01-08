自由開講》離島自貿區不是發展政策，而是把台灣推向制度高風險

◎ 再米

離島需要發展，但台灣更需要守住制度底線。國民黨立委陳玉珍等人提案修正《離島建設條例》，擬在金門、馬祖設置「自由貿易示範區」，大幅放寬土地使用、都市計畫與環評限制，並將關鍵管理事項授權地方以自治條例處理，近期更在評估與社會討論尚未充分之際，急推三讀闖關。國民黨立委陳玉珍等人提案修正《離島建設條例》，擬在金門、馬祖設置「自由貿易示範區」，大幅放寬土地使用、都市計畫與環評限制。（資料照）

這不是單純的地方建設，而是一項高風險的制度選擇。問題不在「自由貿易」，而在「為什麼要設在離島」。金門、馬祖與中國距離極近，人流、物流往來密集，在兩岸關係緊張、國際社會全面防堵中國洗產地與規避制裁的時刻，卻另闢一套例外制度，降低中央一致監理，等同主動替高風險活動開門。

所謂「洗產地」，不是政治口號，而是國際貿易最嚴格防堵的行為。一旦中國貨品經由離島自貿區進行低度加工、轉運或貼標，被國際市場認定為規避原產地規則，後果不會只落在離島，而是整個台灣出口體系。屆時，美國與歐盟不會只查某個港口，而是全面提高對台灣產品的查驗與抽檢，最先承受衝擊的，將是守法卻無力承擔額外成本的中小企業。

請繼續往下閱讀...

經民連於1月6日示警，若離島建設條例修正三讀通過，將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板。（資料照）更令人憂心的是，這項設計刻意將高度敏感的兩岸與經貿風險地方化。原本應由中央統一把關的關務、原產地與兩岸往來事項，被包裝成地方自治，讓離島成為承擔全國後果的制度緩衝墊。提案者不必付出代價，卻可能讓整個台灣承擔信任損失。

支持者口中的「拚經濟」，從未說清楚誰來承擔風險。若台灣被國際市場貼上協助規避制裁的標籤，受害的不是提案者，而是所有出口產業。離島要發展，但不該被拿來換取短期政治操作。當全世界都在築起防線時，台灣沒有本錢親手拆掉自己的制度信用。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法