自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》離島自貿區不是發展政策，而是把台灣推向制度高風險

2026/01/08 15:00

◎ 再米

離島需要發展，但台灣更需要守住制度底線。國民黨立委陳玉珍等人提案修正《離島建設條例》，擬在金門、馬祖設置「自由貿易示範區」，大幅放寬土地使用、都市計畫與環評限制，並將關鍵管理事項授權地方以自治條例處理，近期更在評估與社會討論尚未充分之際，急推三讀闖關。國民黨立委陳玉珍等人提案修正《離島建設條例》，擬在金門、馬祖設置「自由貿易示範區」，大幅放寬土地使用、都市計畫與環評限制。（資料照）國民黨立委陳玉珍等人提案修正《離島建設條例》，擬在金門、馬祖設置「自由貿易示範區」，大幅放寬土地使用、都市計畫與環評限制。（資料照）

這不是單純的地方建設，而是一項高風險的制度選擇。問題不在「自由貿易」，而在「為什麼要設在離島」。金門、馬祖與中國距離極近，人流、物流往來密集，在兩岸關係緊張、國際社會全面防堵中國洗產地與規避制裁的時刻，卻另闢一套例外制度，降低中央一致監理，等同主動替高風險活動開門

所謂「洗產地」，不是政治口號，而是國際貿易最嚴格防堵的行為一旦中國貨品經由離島自貿區進行低度加工、轉運或貼標，被國際市場認定為規避原產地規則，後果不會只落在離島，而是整個台灣出口體系。屆時，美國與歐盟不會只查某個港口，而是全面提高對台灣產品的查驗與抽檢，最先承受衝擊的，將是守法卻無力承擔額外成本的中小企業。

經民連於1月6日示警，若離島建設條例修正三讀通過，將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板。（資料照）經民連於1月6日示警，若離島建設條例修正三讀通過，將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板。（資料照）更令人憂心的是，這項設計刻意將高度敏感的兩岸與經貿風險地方化。原本應由中央統一把關的關務、原產地與兩岸往來事項，被包裝成地方自治，讓離島成為承擔全國後果的制度緩衝墊。提案者不必付出代價，卻可能讓整個台灣承擔信任損失。

支持者口中的「拚經濟」，從未說清楚誰來承擔風險。若台灣被國際市場貼上協助規避制裁的標籤，受害的不是提案者，而是所有出口產業。離島要發展，但不該被拿來換取短期政治操作。當全世界都在築起防線時，台灣沒有本錢親手拆掉自己的制度信用。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書