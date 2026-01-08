自由電子報
評論 > 投書

自由開講》石平訪台引發北京反彈 映照台日互動的戰略意涵

2026/01/08 10:30

◎ Lin

一場訪問 背後是價值與立場的選擇

自由開講》石平訪台引發北京反彈 映照台日互動的戰略意涵日本維新會參議員石平（中）1月6日抵達台北松山機場，高喊台灣是一個獨立國家。（資料照）
日本參議院議員石平即將訪台，隨即引發北京強烈反應。石平出身中國四川，留學日本後歸化為日本國籍，長期公開批判中共體制，並因此遭到中國制裁，禁止本人及直系親屬入境。此次來台行程，不僅是一場單純的國會交流，也在客觀上觸動中共長期主張的政治敏感神經。

立委郭國文指出，石平能夠公開訪台，本身即構成對中共「台灣屬於中國」敘事的實質挑戰也顯示在區域局勢變化下，日本內部對台灣議題的態度，正逐步浮上檯面。

個人經驗轉化為政治立場 具有象徵意義

石平曾親身經歷中共體制，並在長期觀察與反思後，選擇站在民主陣營發聲。這樣的背景，使其政治立場更具說服力，也讓北京的反應顯得格外敏感。對照之下，石平遭中共禁止入境，卻能正常訪問台灣恰好突顯兩種政治體制在價值與制度上的差異。

民進黨立委郭國文指出，這類行動不必然是刻意挑釁，但在高度政治化的兩岸與區域脈絡中，自然會被視為立場訊號。（資料照）民進黨立委郭國文指出，這類行動不必然是刻意挑釁，但在高度政治化的兩岸與區域脈絡中，自然會被視為立場訊號。（資料照）郭國文也指出，這類行動不必然是刻意挑釁，但在高度政治化的兩岸與區域脈絡中，自然會被視為立場訊號。北京的強烈反應，某種程度也反映其對相關象徵動作的高度警戒。

台日互動升溫 與日本政壇氛圍相互呼應

郭國文進一步分析，日本首相高市早苗近年對中國採取較為強硬的態度，已在日本政壇形成跨黨派的討論氛圍。包括石平在內，部分具有中國經驗的政治人物，對威權體制的警惕尤為深刻，也更願意在台灣議題上表態。在此背景下，石平訪台不僅是個人行程，更反映日本政界對區域安全、民主價值與台海穩定的關注正在提升。這樣的互動，也讓台日關係的戰略層次逐漸受到外界重視日本首相高市早苗近年對中國採取較為強硬的態度，已在日本政壇形成跨黨派的討論氛圍。（歐新社檔案照）日本首相高市早苗近年對中國採取較為強硬的態度，已在日本政壇形成跨黨派的討論氛圍。（歐新社檔案照）

從個案看趨勢 台灣的國際空間正在擴展

整體而言，石平訪台所引發的討論，已超出單一政治人物的層次。郭國文所強調的「高市戰略帶動日本表態」，指的並非短期政治操作，而是日本內部對中國政策與區域安全思維逐步調整的結果。

對台灣而言，重點不在於北京的情緒反應，而在於如何在既有制度與價值基礎上，持續深化與理念相近國家的實質交流。當越來越多國際友人願意公開訪台、與台灣互動，這本身就是台灣民主與開放所累積的成果。

穩健交流 比情緒對抗更具力量

面對區域局勢變化，台灣的角色不在於放大衝突，而在於以穩健、理性的方式，持續拓展國際連結。石平訪台所引發的漣漪，提醒外界：在價值與制度的選擇上，台灣並不孤單，而這樣的事實，往往比任何口號更具說服力

（作者為研究生）

