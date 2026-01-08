自由開講》石平訪台引發北京反彈 映照台日互動的戰略意涵

◎ Lin

一場訪問 背後是價值與立場的選擇

日本維新會參議員石平（中）1月6日抵達台北松山機場，高喊台灣是一個獨立國家。（資料照）

日本參議院議員石平即將訪台，隨即引發北京強烈反應。石平出身中國四川，留學日本後歸化為日本國籍，長期公開批判中共體制，並因此遭到中國制裁，禁止本人及直系親屬入境。此次來台行程，不僅是一場單純的國會交流，也在客觀上觸動中共長期主張的政治敏感神經。

立委郭國文指出，石平能夠公開訪台，本身即構成對中共「台灣屬於中國」敘事的實質挑戰，也顯示在區域局勢變化下，日本內部對台灣議題的態度，正逐步浮上檯面。

個人經驗轉化為政治立場 具有象徵意義

石平曾親身經歷中共體制，並在長期觀察與反思後，選擇站在民主陣營發聲。這樣的背景，使其政治立場更具說服力，也讓北京的反應顯得格外敏感。對照之下，石平遭中共禁止入境，卻能正常訪問台灣，恰好突顯兩種政治體制在價值與制度上的差異。

民進黨立委郭國文指出，這類行動不必然是刻意挑釁，但在高度政治化的兩岸與區域脈絡中，自然會被視為立場訊號。（資料照）郭國文也指出，這類行動不必然是刻意挑釁，但在高度政治化的兩岸與區域脈絡中，自然會被視為立場訊號。北京的強烈反應，某種程度也反映其對相關象徵動作的高度警戒。

台日互動升溫 與日本政壇氛圍相互呼應

郭國文進一步分析，日本首相高市早苗近年對中國採取較為強硬的態度，已在日本政壇形成跨黨派的討論氛圍。包括石平在內，部分具有中國經驗的政治人物，對威權體制的警惕尤為深刻，也更願意在台灣議題上表態。在此背景下，石平訪台不僅是個人行程，更反映日本政界對區域安全、民主價值與台海穩定的關注正在提升。這樣的互動，也讓台日關係的戰略層次逐漸受到外界重視。日本首相高市早苗近年對中國採取較為強硬的態度，已在日本政壇形成跨黨派的討論氛圍。（歐新社檔案照）

從個案看趨勢 台灣的國際空間正在擴展

整體而言，石平訪台所引發的討論，已超出單一政治人物的層次。郭國文所強調的「高市戰略帶動日本表態」，指的並非短期政治操作，而是日本內部對中國政策與區域安全思維逐步調整的結果。

對台灣而言，重點不在於北京的情緒反應，而在於如何在既有制度與價值基礎上，持續深化與理念相近國家的實質交流。當越來越多國際友人願意公開訪台、與台灣互動，這本身就是台灣民主與開放所累積的成果。

穩健交流 比情緒對抗更具力量

面對區域局勢變化，台灣的角色不在於放大衝突，而在於以穩健、理性的方式，持續拓展國際連結。石平訪台所引發的漣漪，提醒外界：在價值與制度的選擇上，台灣並不孤單，而這樣的事實，往往比任何口號更具說服力。

（作者為研究生）

