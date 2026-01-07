汪浩時間》中國是大輸家

這不只是一次政權更迭，而是威權互保體系的瓦解。當代理人政權倒下，靠資源換忠誠的模式立刻現形。中國失去的，不只是石油與資金，更是以經濟換地緣影響力的整套敘事。

◎ 汪浩

馬杜羅倒台 中國拉美布局全面失血

馬杜羅政權崩解，對中國而言是一場徹底的拉美戰略失敗。十多年來，北京以高額貸款、基建與能源合作，換取廉價重油與地緣政治支點；如今人走政散，油斷、錢懸、局破。委內瑞拉每日數十萬桶「折扣油」中斷，不僅衝擊中國能源安全，更直接威脅為重油量身打造的揭陽中委石化項目，數百億投資恐成沉沒成本。更嚴重的是，逾六百億美元的對委貸款，仍有大筆難以回收。

美國突襲委內瑞拉生擒總統馬杜羅夫妻，官方並釋出馬杜羅被抓後照片。（取自X：@sentdefender）川普以國安與商業雙軌出手，不只清算馬杜羅，也重奪美國在西半球的能源與金融主導權，順勢切斷中國在拉美最關鍵的橋頭堡。「一帶一路」在拉美的示範案例瞬間歸零，人民幣結算被迫讓位美元，重油定價權亦落入美方手中。

川普以國安與商業雙軌出手，不只清算馬杜羅，也重奪美國在西半球的能源與金融主導權。（法新社檔案照）這不只是一次政權更迭，而是威權互保體系的瓦解。當代理人政權倒下，靠資源換忠誠的模式立刻現形。中國失去的，不只是石油與資金，更是以經濟換地緣影響力的整套敘事。這一局，北京確實是大輸家。這一年，這些習近平好朋友倒台了。

習近平好朋友尼泊爾前總理奧利（圖左上）、孟加拉前總理哈西娜（圖左下）、敘利亞前總統阿塞德（圖右上）和委內瑞拉總統馬杜羅（圖右下）相繼倒台了。（取自貼文） （作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法