自由開講》中國核武快速擴張 影響台海與東亞戰略格局

《華盛頓郵報》引述衛星影像與專家分析指出，中國自2021年以來大幅擴建製造核彈頭關鍵組件的祕密設施網絡，涵蓋鈽坑、高爆炸藥、生產、測試與相關供應鏈，顯示其核武能力正進行全面升級。

中國正在擴建用於製造核彈頭關鍵組件的祕密設施網絡，並以全球最快的速度擴張其核武庫與生產鏈。圖為中國東風-61型洲際彈道飛彈。（歐新社檔案照）儘管美國戰爭部（國防部）評估中國核彈頭總數目前約600枚、增速近年略有放緩，但未來10年仍可能突破1000枚。分析認為，中國短期內難以在數量追上美國，但其在核武計畫各環節的劇烈變革，加上可能轉向「預警即發射」的快速反應態勢，顯示北京正為長期軍備競賽做準備，並可能提高誤判與核衝突升級的風險。

核武庫規模迅速增長

據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，中國核武庫已達約600枚核彈頭，自2023年起每年增加約100枚，是全球增速最快國家之一。同時，中國建造數百個新的洲際彈道導彈發射井，並擴建核武部件製造設施，包括鈈核心件與爆炸裝置生產線，顯示核武現代化進程正在加速。

台海安全面臨壓力

中國核威懾能力提升，對台灣安全構成直接壓力。洲際及潛射彈道導彈覆蓋範圍擴大，台灣在軍事部署與外交策略上需更謹慎。中國可能採取「核+常規混合威懾」策略，降低使用常規武力門檻，使台灣更依賴美國核保護傘，並增加購置高端常規武器的壓力。

美國與盟友的戰略調整

面對中國核武擴張，美國及盟友可能重啟或強化在東亞的核與常規部署，包括派遣核潛艦巡弋、加強對日本、韓國的核延伸威懾。北約及印太盟國亦可能透過聯合防禦或高精尖武器應對。核武庫擴張將提高衝突中誤判風險，使東亞地區安全局勢更緊張。

美國海軍「俄亥俄號」潛艦去年巡弋太平洋，停靠在菲律賓蘇比克灣前美國海軍基地。（取自美軍國防視覺資訊發布服務網站DVIDS） 中國政策與全球影響

中國官方宣稱核武發展極為克制、不追求軍備競賽，但實際軍力擴張明顯，核戰略亦趨靈活，傳統「不首先使用核武」政策正在調整。國際核軍控框架持續受壓，中國、美國與俄羅斯核武庫增長，使全球軍備競賽風險升高。

結語

中國核武快速擴張不僅增加台海及東亞安全壓力，也可能影響全球戰略穩定。專家呼籲，各方需審慎評估安全策略，加強危機管理，以降低誤判與衝突升級的風險。

（作者為研究生）

