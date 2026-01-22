自由電子報
投書

自由開講》人民公僕 理當對國家忠誠

2026/01/22 08:00

◎ 陳啟濃

為了防範中共滲透，危害國家安全，行政院於2025年12月26日通過「兩岸人民關係條例」修正草案，規範所有民選及公職人員赴中國的行為，包括要求立委赴中須經內政部審查許可，十職等以下未涉機密公務員須經所屬機關核准，民選公職人員若接觸中共黨政軍人員，須公開揭露相關資訊。

行政院會去年底通過兩岸人民關係條例修正草案，除新增立委赴中須經內政部聯審會許可外，對於民選公職人員赴中接觸中共黨政軍，也應公開揭露，否則處二萬元以上十萬元以下罰鍰，陸委會主委邱垂正（右二）在院會後記者會表示，所謂民選公職人員包括村里長、地方縣市議員乃至立法委員。（資料照）行政院會去年底通過兩岸人民關係條例修正草案，除新增立委赴中須經內政部聯審會許可外，對於民選公職人員赴中接觸中共黨政軍，也應公開揭露，否則處二萬元以上十萬元以下罰鍰，陸委會主委邱垂正（右二）在院會後記者會表示，所謂民選公職人員包括村里長、地方縣市議員乃至立法委員。（資料照）古時有所謂「食君俸祿，解君之憂」，此乃帝王時代為人臣子要為國君效勞，推至極致則要「忠君」，對君王要忠誠。現代民主國家，人民才是國家的主人，公務人員領的薪水是人民納稅的錢，理當對國家忠誠，不能做出違背國家利益的言行。

現代的民主國家，都有針對公務人員與民選公職人員制定國家忠誠法案，因為他們職權的關係，常有機會接觸到國家機密，政府為了保護國家安全，維護人民利益，有必要防範敵人滲透，擾亂國家安全，影響到人民的安定生活。

當然這樣的約束不同於戒嚴時代的忠誠考核，戒嚴時代的是限制言論自由，並且用國家的公權力給予人民羅織罪名，箝制不同政治立場的守法公民。至於對往來兩岸的公務人員與民選公職人員，如果有洩漏國家重大機密，有害於國家安全者，或是參加中國黨政軍活動，侵害到國家主權地位者，則屬於用行動投敵，造成嚴重的國家忠誠問題，必須予以法令上的制止，以確保國家安全的維護。

國民黨立委翁曉玲等藍委去年底赴中國廈門出席台商協會活動。（取自臉書）國民黨立委翁曉玲等藍委去年底赴中國廈門出席台商協會活動。（取自臉書）再者以中共統戰滲透台灣的意圖明確，台灣人都該具有憂患意識，更何況身為服務人民的公職人員，雖然沒有限制他們往來中國的自由，卻應該要求坦坦蕩蕩光明正大，沒有任何違背國家利益的言行，更不該有公開倡導侵害國家主權的言行。更重要的開放兩岸人民往來，是為了增進兩國人民的利益，不能淪為中共藉此當作滲透危害台灣國家安全的破口。

（作者為政治評論員）

