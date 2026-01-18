自由電子報
自由開講》期待新的一年教育人員更有熱誠與榮譽感

2026/01/18 07:30

◎ 陳啟濃

迎接新的一年教育部宣布好消息，即將對中小學老師增加一千元的導師費，兼職行政的老師也會領到行政獎金。小小的調整顯然教育部是回應教師團體的要求，只是目前教育界缺的不是增加個一兩千的薪水，缺的是對教育的熱誠與使命感，以及對職務的一種榮譽感。教育部去年12月31日宣布調高教師導師費、鐘點費，以及增行政工作獎金等，全教產認為，與基層期待有落差。（資料照）教育部去年12月31日宣布調高教師導師費、鐘點費，以及增行政工作獎金等，全教產認為，與基層期待有落差。（資料照）

不管是私人公司或是政府機關，大家總把升職當作是一種努力的目標，除了可以加薪，因為擔任的職務帶給自己榮譽感，得到社會各界的期待與尊重。只是這樣的期待與努力，幾乎已經消失在教育界，一股平頭主義的觀念瀰漫散布，影響到整個教育界的工作士氣與熱忱

記得25年前調到山區的一所國中，年過50的主任，他的夫人得到癌症治療中，工作與照顧太太兩頭忙，但學校老師鼓勵他有機會擔任主任，是人生的一種榮譽。雖然分身乏術，但他也是承擔了學務主任的重擔。因為更早之前幾個考上主任的老師，因為學校沒有缺，都還要往更山區的學校才有機會擔任主任。

現在教育界的現象完全不同，人人把擔任行政職務視為畏途，因為相對的誘因不高；示意圖。（圖取自freepik）現在教育界的現象完全不同，人人把擔任行政職務視為畏途，因為相對的誘因不高；示意圖。（圖取自freepik）他們的世代對於教育有一份熱誠與榮譽感，人人以當主任再考上校長為人生的一份成就。現在教育界的現象完全不同，人人把擔任行政職務視為畏途，因為相對的誘因不高，大家只求平順安穩，能夠當個陽春老師平安退休就是萬幸。

前不久一位高中同學生銀行經理了，大家紛紛跟他道賀恭喜。倘使哪位老師校長拜託他出來擔任主任，他自己不會認為自己能力受到肯定，同事或同學更不可能跟他道賀。

當教育界淪落到大家逃避行政職務，校長辦學什麼事都要跟老師拜託，行政職沒人要當還要被數落是自己領導統御有問題。如果一校之長無法一言九鼎，處處受制於別人，我們還能期待他有什麼作為。請看看每個縣市報名參加校長甄試的人數寥寥可數，應該會有要學校老師大家輪流來擔任校長的一天。

（作者為資深教育人員）

