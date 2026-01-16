健康醫療網》甲狀腺異常引發高血脂？中醫四大證型看體質調理方向

現代人壓力大、作息不規律，甲狀腺問題日益普遍。周宗翰中醫師指出，不少民眾是因健檢發現「高血脂」才回頭檢查出甲狀腺異常。甲狀腺素就像人體代謝的油門，功能失衡時，脂肪代謝也會受到影響。中醫在治療上強調調整氣血、穩定臟腑，可作為西醫治療之外的輔助方式，協助身體恢復內分泌平衡。

◎ 健康醫療網

只要調氣血、顧脾腎、順情志，讓身體的內在節奏回到正常，代謝自然會變得順暢。（資料照）現代人壓力大、作息不規律，甲狀腺問題日益普遍。周宗翰中醫師指出，不少民眾是因健檢發現「高血脂」才回頭檢查出甲狀腺異常。甲狀腺素就像人體代謝的油門，功能失衡時，脂肪代謝也會受到影響。中醫在治療上強調調整氣血、穩定臟腑，可作為西醫治療之外的輔助方式，協助身體恢復內分泌平衡。

為何甲狀腺失調會引起高血脂？

甲狀腺素能促進脂肪分解、調節膽固醇利用率。若甲狀腺功能低下，代謝速度下降，讓脂肪分解變慢，膽固醇與三酸甘油脂易升高；功能過高時，雖代謝加快，但長期亢奮也會造成肝膽負擔，導致血脂紊亂。

常見症狀包括怕冷或怕熱、體重異常起伏、疲倦、情緒波動、心悸、便祕或腹瀉、掉髮等。許多人以為只是生活壓力大，不知道其實是內分泌出了問題。

請繼續往下閱讀...

中醫如何看待甲狀腺與高血脂？

雖然中醫古籍沒有「甲狀腺」一詞，但早已有「癭」、「氣癭」、「瘿瘤」等相關描述。中醫認為此病核心在「氣機鬱滯、痰濁內生、肝脾失調」：

情緒不順→肝氣鬱結

肝鬱影響脾胃→運化差、痰濁堆積

代謝異常→血脂失衡

高血脂在中醫中多屬「痰濁」範疇，指的是代謝產物無法排出、在體內停滯的狀態。若再合併氣血不暢，更可能造成脂質堆積，增加心血管風險。

四大常見證型與調理方向

肝鬱痰阻型

適用：壓力大、情緒緊繃者

表現：頸部腫脹、胸悶、易嘆氣、脅肋脹痛、口苦口乾

調理：疏肝解鬱、化痰散結

方藥：逍遙散合海藻玉壺湯加減（柴胡、郁金、昆布、夏枯草等）

脾虛痰濕型

適用：嗜甜、愛吃油膩者

表現：倦怠肥胖、腹脹、便溏、舌苔白膩

調理：健脾化痰、利濕降脂

方藥：二陳湯加茯苓、澤瀉、白朮等，可加入山楂、荷葉幫助脂代謝

氣陰兩虛型

適用：甲狀腺低下或長期服藥後體虛者

表現：怕冷、乏力、心悸、皮膚乾燥、便祕

調理：益氣養陰、調補脾腎

方藥：生脈散合六味地黃丸加減（太子參、麥冬、枸杞）

陰虛火旺型

適用：甲狀腺功能亢進者

表現：心悸多汗、易怒、口乾咽燥、睡不好

調理：滋陰清熱、平肝潛陽

方藥：知柏地黃丸加夏枯草、牡蠣、龍骨

中醫治療策略：調臟腑、穩代謝、助降血脂

中醫治療採辨證論治，會依甲狀腺狀態與血脂數據整合調理方案，包括使用：

針灸:取太衝、足三里、三陰交、氣海、天突等穴位，調整內分泌、促進代謝。

耳穴療法:刺激交感、肝膽、內分泌區域，有助調脂降壓。

日常飲食:建議少吃油炸、精製澱粉、甜食，多選天然食材如：蔬菜、燕麥、黑豆、山藥、枸杞，幫助健脾化濕、滋補肝腎。

情緒穩 代謝才會順

許多甲狀腺失調與情緒壓力密切相關。中醫認為「肝主疏泄」，若情緒壓抑、焦慮緊繃，氣機就容易阻滯，進而形成痰濁與血瘀。因此：

規律作息

避免熬夜

練習腹式呼吸

靜坐冥想

都有助調整自律神經與內分泌。

從體質調整出發 讓代謝重新上軌道

周宗翰中醫師提醒，甲狀腺異常引起的高血脂不是單一部位的問題，而是整體氣血與代謝失衡的結果。透過辨證調理、針藥並用，再搭配飲食與情緒管理，能幫助穩定甲狀腺功能、改善血脂，降低心血管風險。只要調氣血、顧脾腎、順情志，讓身體的內在節奏回到正常，代謝自然會變得順暢。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃亦寧報導甲狀腺異常引發高血脂？中醫四大證型看體質調理方向





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法