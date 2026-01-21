自由電子報
自由開講》告總統毀謗？一場明知違憲的政治表演

2026/01/21 10:30

◎蕭錫惠

當一名立法委員公開揚言要以「毀謗罪」對現任總統提告，這早已超越了政治攻防的範疇，而是一次徹頭徹尾的專業失格。因為在台灣的憲政體制下，這場官司從一開始就是死路。更諷刺的是，主演這場鬧劇的人，竟是長期標榜「法律專業」與「程序正義」的立委——黃國昌。

台灣民眾黨中央黨部於2025年12月29日舉行「嚴正抗議．具體反制賴清德總統級造謠」記者會，黨主席黃國昌（右）、立委張啟楷（左）。（資料照）台灣民眾黨中央黨部於2025年12月29日舉行「嚴正抗議．具體反制賴清德總統級造謠」記者會，黨主席黃國昌（右）、立委張啟楷（左）。（資料照）憲法的規範並不曖昧。《中華民國憲法》第五十二條明定：總統除犯內亂或外患罪外，在任內不受刑事上之訴追。這不是枝微末節，而是民主國家為了防止國家元首遭濫訴癱瘓運作的核心防衛機制。換言之，一般刑法上的毀謗罪，在總統任內根本無法起訴。這是法律系大一新生的常識，任何受過法學訓練的人都不該佯裝不知。

若連如此剛性的憲法結構都視而不見，卻仍高調宣稱要「告總統毀謗」，我們只能得出兩種結論：要嘛是真的不懂法律；要嘛是明知不可為，卻刻意誤導支持者。無論是哪一種，對於一名肩負修法、審法與憲政監督重任的立法委員而言，都是極嚴重的警訊。

即便拋開憲法第五十二條不談，單就刑法實務而言，「政治評論」本就位於言論自由保障的核心。立法委員身為高度可受公評的公眾人物，本就必須承受尖銳的政治批評。只要未捏造具體虛假事實，依刑法第三百一十一條之善意評論原則，根本難以構成毀謗。這正是為了防止刑罰成為壓制民主辯論的工具。民眾黨發言人張彤（右二）、前副秘書長許甫（左二）、前發言人吳怡萱（左一）、律師賴苡安，去年12月30日赴台北地院對總統賴清德提出民事求償100萬元。（資料照）民眾黨發言人張彤（右二）、前副秘書長許甫（左二）、前發言人吳怡萱（左一）、律師賴苡安，去年12月30日赴台北地院對總統賴清德提出民事求償100萬元。（資料照）

最令人感到荒謬的是，黃國昌過去總是以批判「濫訴」與「浪費司法資源」聞名。如今，他卻明知檢察官依憲法必須對此案做出不受理或不起訴處分，仍執意提告。這迫使司法體系必須耗費人力程序，去處理一個註定無效的案件。這不只是把法律當作政治表演的道具，更是赤裸裸地消耗他口口聲聲說要捍衛的司法資源。當法律不再是規範，而淪為情緒動員與聲量操作的工具，真正受傷的，是人民對法治的信任。

立法委員不是網紅，也不是憤怒的表演者。當一個人連「可以被批評」與「可以提告」的界線都分不清，甚至為了聲量不惜踐踏憲法常識，這樣的「專業」不僅廉價，更是危險。法律不是用來嚇人的，更不是用來演戲的；立法者若不能先守住憲法，任何司法改革的口號，終究只是一場空話

（作者為自由撰稿人）

