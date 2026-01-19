自由開講》拆解「2027迷思」 跨海門檻才是中共真正難題

◎ Lin

時間表非倒數計時 而是能力尚未到位的訊號

總統賴清德近日在專訪中親自回應「中共2027年攻台時間表」的說法，明確指出該論述源自美國中央情報局局長轉述習近平在內部會議中要求「2027年前完成侵台準備」的訊息。

賴清德直言，若此說法屬實，反而意味著北京目前仍「不具備」完成侵台行動的實力，而非戰爭迫在眉睫的倒數計時。

此一說法有效打破外界對「2027」的過度簡化理解。所謂準備完成，並不等於具備實際發動戰爭、且能承擔後果的能力，更不代表政治、軍事與國際條件已成熟。將「時間表」視為必然，反而容易落入中共以心理壓力製造焦慮的敘事陷阱。

賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」交易錄峰會（DealBook Summit）主持人索金專訪，回應「中共2027年攻台時間表」的說法。（總統府提供）

跨海作戰高門檻 是北京最難跨越的現實限制

賴清德進一步指出，中國若要以武力併吞台灣，最大的障礙在於「跨海」。與俄羅斯入侵烏克蘭不同，中國無法依靠陸地接壤優勢，必須完成高度複雜的大規模兩棲登陸與聯合立體作戰。這不僅涉及海空優勢的長時間維持，更牽動補給、指揮、後勤與國際介入等多重風險。

國際戰略研究普遍認為，跨海侵略是現代戰爭中成功率最低、風險最高的行動之一。這也是為何美方評估認為，北京至今仍未具備足以保證成功的能力，而必須不斷透過演訓、灰色脅迫與心理戰來測試台灣與國際社會的反應。

跨海侵略難度高，中共075型兩棲攻擊艦「海南號」投入日前對台軍演。（取自中國解放軍東部戰區微博）

不自滿、不鬆懈 「豪豬戰略」才是關鍵嚇阻

賴清德強調，即便評估中共尚未具備侵台實力，台灣也絕不能因此自滿，而必須持續強化防衛能力，提高「豪豬戰略」的密度與強度。這正是嚇阻邏輯的核心：不是追求對稱軍力，而是讓侵略成本高到無法承受。

從反登陸、防空、反制封鎖到社會韌性建構，台灣的防衛重點不在於與中國競逐軍備規模，而在於讓任何跨海行動都必然付出巨大代價。只要這個代價存在，所謂的「時間表」就始終只是假設，而非必然。

台海不再只是區域問題 國際共識成關鍵變數

賴清德也特別指出，G7多年來持續將「台海和平穩定」列為領袖公報核心內容，清楚表明台灣安全已是國際安全的一環。這代表中國對台動武，將不再只是兩岸問題，而是牽動整個印太戰略格局。

在此背景下，北京若輕率行動，不僅要面對台灣的防衛，更必須承擔國際政治、經濟與戰略反制的全面後果。這也是為何中共至今仍停留在「準備、測試、施壓」階段，而未敢跨越真正的戰爭門檻。

美國川普政府近期同意出售我國價值約3500億元武器，包含M109A7自走砲等裝備。（路透檔案照）

真正的重點 不在年份而在嚇阻是否成立

「2027」之所以引發關注，不是因為它是一個確定的戰爭時點，而是提醒台灣與國際社會：中共正在加速軍事準備，並持續以時間壓力塑造心理優勢。賴清德的回應，正是將焦點拉回現實——能力、風險與代價。

只要台灣持續強化防衛、維持社會穩定，並深化國際連結，中共即便設定再多「內部目標年份」，都難以轉化為實際行動。對台灣而言，最重要的不是被時間表牽著走，而是確保任何跨海冒進，都成為北京不敢承擔的選項。

（作者為研究生）

