自由開講》邏輯錯亂的在野黨 令人倒盡胃口

◎ 洪昱睿

此次中共突襲式地發動所謂的「正義使命—二〇二五」圍台軍演，名不正言不順，對我國台灣及國際間大秀軍事肌肉、進行武力恐嚇，還害得一大堆民航機航班大亂，怎麼可能可以稱得上是什麼「正義使命」呢？

共軍圍台軍演發射27枚遠程火箭，擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲，其各型彈藥射程為150公里起跳。（路透檔案照）

然而，中共的邏輯本來就很差，又相當矛盾，老愛強調「兩岸同胞血濃於水，打斷骨頭連著筋」，卻又不放棄武力侵略台灣，經常對台灣實施文攻武嚇，所以國人或許不意外中共心口不一的作風，畢竟台灣人不是被嚇著長大的。中共可以一邊和台北市進行「雙城論壇」，當然也可以一邊圍台軍演。

但是這場主要針對台灣的軍事演習，最令人感到不齒的倒不是中共的蠻橫囂張，而是國民黨主席鄭麗文的發言。鄭麗文不譴責中共的行徑也就算了，竟然還反過來痛批賴清德總統挑釁中共，直指賴總統「錯誤」的兩岸政策把台灣推向「兵凶戰危」。請問鄭麗文主席，何謂「正確」的兩岸政策？是向中共卑躬屈膝、下跪投降嗎？

請問鄭麗文主席，面對一個蠻橫不講理的境外敵對勢力，以武力威脅國家安全，我們採取必要的防衛措施有什麼不對？而中共向來不放棄武力，承諾也都是隨時可以撕毁的，再者國共兩黨所談可以代表台灣政府立場嗎？

美國智庫發布報告，點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」。（資料照）

列寧曾說過「堡壘要從內部攻破」，如果台灣團結一致對付外患，或許還能保衛自己，但是如果國內在野黨不思團結而只想投降，甚至為敵引路，那台灣還能有什麼希望呢？這恐怕才是這場軍演最令人倒胃口的一件事情了。

（作者為語文工作者）

