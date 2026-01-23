自由開講》從碎片照護走向全照顧：高齡社會真正缺的是什麼？

◎ 郭冠廷

台灣已正式邁入超高齡社會，隨著「長照3.0」即將上路，政策開始強調醫照整合，但我們的照護體系在實務上，仍長期停留在高度分割的狀態。醫療歸醫療、運動歸運動、營養歸營養，各自有制度、各自有專業，卻往往缺乏一個能將這些資源真正串聯起來的整合架構。

隨著「長照3.0」即將上路，政策開始強調醫照整合。（資料照）對多數長者而言，健康從來不是單一事件，而是一段連續的歷程——從健康、亞健康、衰弱，到失能甚至失智。這條路上，單靠一次門診、一張處方，或一項短期介入，都不足以支撐長期的生活品質。然而在現行制度下，專業服務彼此斷裂，長者與家庭只能在不同體系之間反覆銜接，承擔額外的時間與心理成本。

近年來，「智慧醫療」與相關科技應用快速發展，但如果缺乏跨專業的共同語言與協作平台，再先進的工具也容易淪為各自為政的解決方案。真正的關鍵，並不只在科技本身，而在於是否有人能把「醫、動、養」——亦即醫療、運動與營養——這三個原本分散的專業，放進同一個「全照顧」的視角中重新思考。

在第一線工作的專業人員最清楚，長者的健康問題往往同時牽涉身體機能、活動能力與營養狀態。醫師、運動專業者與營養師之間，若缺乏長期對話與共同訓練的場域，照護就很難形成連續性。這樣的斷裂，不只是專業分工的問題，更會直接反映在長者生活品質與家庭照顧壓力上。

高齡社會真正需要的，是一個能讓「醫、動、養」不同專業持續交流、共同培育照護人才的整合平台；示意圖。（取自freepik）因此，高齡社會真正需要的，或許不是更多零散的計畫，而是一個能讓「醫、動、養」不同專業持續交流、共同培育照護人才，並累積實務與研究經驗的非營利整合平台。唯有當專業者彼此理解、站在同一套照護邏輯上，整合式照護才有可能從口號走向日常實踐。

這樣的工作，不只需要制度支持，也需要願意投入的專業者與正在學習中的年輕世代。高齡照護不該被視為某一個職類的責任，而是一項跨世代、跨領域的長期工程。當我們開始認真思考如何讓不同專業真正站在同一個平台上合作，台灣的高齡照護，才有機會從碎片化走向真正的全照顧。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

