自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從碎片照護走向全照顧：高齡社會真正缺的是什麼？

2026/01/23 10:30

◎ 郭冠廷

台灣已正式邁入超高齡社會，隨著「長照3.0」即將上路，政策開始強調醫照整合，但我們的照護體系在實務上，仍長期停留在高度分割的狀態。醫療歸醫療、運動歸運動、營養歸營養，各自有制度、各自有專業，卻往往缺乏一個能將這些資源真正串聯起來的整合架構

隨著「長照3.0」即將上路，政策開始強調醫照整合。（資料照）隨著「長照3.0」即將上路，政策開始強調醫照整合。（資料照）對多數長者而言，健康從來不是單一事件，而是一段連續的歷程——從健康、亞健康、衰弱，到失能甚至失智。這條路上，單靠一次門診、一張處方，或一項短期介入，都不足以支撐長期的生活品質。然而在現行制度下，專業服務彼此斷裂，長者與家庭只能在不同體系之間反覆銜接，承擔額外的時間與心理成本。

近年來，「智慧醫療」與相關科技應用快速發展，但如果缺乏跨專業的共同語言與協作平台，再先進的工具也容易淪為各自為政的解決方案。真正的關鍵，並不只在科技本身，而在於是否有人能把「醫、動、養」——亦即醫療、運動與營養——這三個原本分散的專業，放進同一個「全照顧」的視角中重新思考。

在第一線工作的專業人員最清楚，長者的健康問題往往同時牽涉身體機能、活動能力與營養狀態。醫師、運動專業者與營養師之間，若缺乏長期對話與共同訓練的場域，照護就很難形成連續性。這樣的斷裂，不只是專業分工的問題，更會直接反映在長者生活品質與家庭照顧壓力上。

高齡社會真正需要的，是一個能讓「醫、動、養」不同專業持續交流、共同培育照護人才的整合平台；示意圖。（取自freepik）高齡社會真正需要的，是一個能讓「醫、動、養」不同專業持續交流、共同培育照護人才的整合平台；示意圖。（取自freepik）因此，高齡社會真正需要的，或許不是更多零散的計畫，而是一個能讓「醫、動、養」不同專業持續交流、共同培育照護人才，並累積實務與研究經驗的非營利整合平台。唯有當專業者彼此理解、站在同一套照護邏輯上，整合式照護才有可能從口號走向日常實踐。

這樣的工作，不只需要制度支持，也需要願意投入的專業者與正在學習中的年輕世代高齡照護不該被視為某一個職類的責任，而是一項跨世代、跨領域的長期工程。當我們開始認真思考如何讓不同專業真正站在同一個平台上合作，台灣的高齡照護，才有機會從碎片化走向真正的全照顧。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書