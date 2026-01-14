自由開講》台灣被侵略 可能帶來的地緣政治衝擊

◎ 劉春木

前言：

中國無預警的「正義使命-2025」環台軍演從各方反應來看台灣被侵略可能帶來的地緣政治衝擊。

中國去年底無預警的「正義使命-2025」環台軍演，嚴重衝擊區域安全。（資料照，取自解放軍東部戰區微博） 根據報導，歐盟此次的反應被描述為「罕見使用強硬措詞」且「緊急發表聲明」，顯示其對台海局勢的關注度顯著提升。核心立場：反對單方面改變現狀， 歐盟明確反對任何單方面改變台海現狀的行動，特別是透過武力或脅迫手段。

戰略利益聲明：歐盟對外事務部發言人希普（Anitta Hipper）強調，台海和平對區域及全球安全繁榮具有戰略意義，並首次或罕見地直言歐盟在維護台海現狀上有「直接利益」。強烈譴責： 認為中國的演習加劇了緊張局勢，危害國際和平與穩定。

請繼續往下閱讀...

日本外務省正式發布聲明，指出該行動升高了台灣海峽的緊張局勢，並已向中方傳達「嚴重關切」 。澳洲政府與歐盟、日本同步發聲，表達對中共單方面改變現狀的關切，呼籲維持印太地區的和平穩定。

美國的反應則不僅口頭譴責，更側重於軍事力量的展示與實質應對。航艦打擊群已移師南海或在周邊海域進行部署，與中共軍演形成對峙態勢。

如果台灣被侵略（無論是透過軍事征服、長期封鎖導致的政治屈服，或內部崩潰），其後果將遠超台海地區。對全球地緣政治結構產生毀滅性的、不可逆轉的改變。

以下將從軍事、經濟、政治/秩序三個層面，分析台灣被侵略可能帶來的地緣政治衝擊：

一、 軍事與戰略版圖的徹底重塑

台灣的地理位置被稱為「第一島鏈」的核心，其被侵略將立即打破西太平洋的戰略平衡。

1. 第一島鏈的崩塌

戰略屏障消失： 台灣位於日本、韓國、菲律賓這條弧線的中心。一旦被侵略，第一島鏈將從一道防禦屏障，變成解放軍「前出太平洋」的門戶。

台灣被侵略，美軍在日本沖繩的基地會備受威脅。（美聯社檔案照） 威脅直逼盟友：日本的西南諸島、美國在關島和沖繩的軍事基地、菲律賓的呂宋島北部，將直接暴露在解放軍的常態化海空威脅之下。中共的軍力投射範圍將大幅向東延伸，威脅到美國本土及其太平洋資產的安全。

2. 東海與南海戰略連動

東海變內海： 台灣被侵略後，中共對東海和釣魚台（尖閣諸島）的主權主張將獲得實質性的軍事支撐，對日本構成不可承受的壓力。

南海控制權強化：台灣海峽與巴士海峽將完全被中共控制，使其對南海的軍事控制鏈條更加完整，進一步鞏固其在整個東南亞地區的霸權地位。

3. 核武平衡的破壞

中共可能將其核潛艇部署到台灣東部的深水區，使其更難被美軍偵測和追蹤。（路透檔案照） 中共可能將其核潛艇部署到台灣東部的深水區，使其更難被美軍偵測和追蹤。這將極大地提升中共的「二次核打擊能力」，對全球核戰略平衡構成嚴重挑戰。

二、 經濟與全球貿易秩序的崩潰

台灣的被侵略將引發兩大史無前例的經濟災難：半導體崩潰和貿易航線中斷。

1. 「矽盾」崩塌，全球科技停擺

台灣在全球先進半導體製造的壟斷地位一旦被中共控制或被戰火摧毀，「零庫存」效應， 許多晶片的訂單是 Just-in-Time （JIT） 模式，一旦台積電生產中斷，全球科技產業（包括美國、歐盟、日本、韓國）將在數週內面臨高階晶片斷供，並在數月內導致主要產業鏈停擺。

一旦台積電生產中斷，全球科技產業將在數週內面臨高階晶片斷供，並在數月內導致主要產業鏈停擺。（彭博檔案照） 將導致全球科技產業（AI、數據中心、5G/6G、高階軍工）陷入長達數年甚至十年的停滯。然而，解放軍自身在軍事現代化上對台積電製程的晶片也有依賴（儘管有部分自製，但在高性能運算上仍受限）。 晶片斷供將使全球數萬億美元產值的產業鍊崩潰，導致發達經濟體陷入嚴重的技術性衰退和失業潮。

2. 全球貿易動脈的阻塞

台灣海峽：這是連接亞洲東部與歐洲、中東、非洲的最短、最主要航線之一。每年有超過一半的集裝箱運輸船會經過台灣海峽。一旦海峽被封鎖或戰時成為「高風險區」，所有船隻將被迫繞行台灣東部的巴士海峽或更遠的航線。

繞行將增加數百至上千海里航程，導致航行時間延長 3-10 天，燃料成本和船隻租金隨之暴漲。 戰爭風險將使海運保險（War Risk Insurance）費用飆升到難以負擔的水平，甚至可能導致保險公司拒絕承保，迫使船運公司停航。

巴士海峽：位於台灣與菲律賓之間，是連接太平洋與南海的關鍵水道，也是美軍航艦進入南海的必經之路。

這是許多東亞國家（如日本、韓國）從中東獲取石油和液化天然氣（LNG）的主要通道。日本、韓國等國對中東能源的依賴性極高。巴士海峽受控將導致其能源運輸成本和風險不可預估，可能引發區域能源危機。

三、國際政治秩序與意識形態的轉變

台灣的被侵略，將被視為二戰後由美國主導的國際自由秩序的一次決定性挫敗。

1. 美國霸權的終結與信譽崩塌

如果美國未能保衛台灣，所有在亞洲、歐洲乃至全球的盟友（如日本、韓國、菲律賓、北約成員國）將會對美國的安全承諾產生根本性的質疑與盟友信心瓦解。

盟友為自保，可能被迫向中共的影響力低頭，導致一系列國家「選邊站」或選擇中立，美國在亞洲的同盟體系將徹底瓦解。

2. 威權主義的勝利與擴張

中共若成功併吞台灣，將向全世界展示：「透過武力改變國際現狀是可行且有利可圖的。」

中共若成功併吞台灣，將向全世界展示透過武力改變國際現狀是可行的。圖為去年中國93閱兵。（法新社檔案照）這將極大地鼓舞其他地區的威權政權（例如俄羅斯在東歐、伊朗在中東）採取類似的軍事冒險行動，全球民主制度和自由價值觀將面臨空前的挑戰。

3. 聯合國與國際法失效

當一個擁有常任理事國席位的國家可以公開無視國際秩序和武力侵略時，聯合國、世界貿易組織等現有的國際治理機制將面臨合法性危機。

結語：

台灣被侵略的影響不是區域性的，而是全球性的。它標誌著一個由西方主導的時代的結束，以及一個由威權主導、地緣政治風險極高、經濟秩序混亂的新時代的開始。

（工研院退休）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法