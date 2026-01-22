自由開講》一場憲政警訊 藍白在國會行為的傲慢與偏見

◎ 蔡育德

回顧去年（2025年）立法院的政治運作，即使歷經大規模公民罷免行動所帶來的社會震盪，藍白陣營在國會中的表現，仍持續引發高度爭議。這樣的發展，已不僅是政黨對立的延伸，更逐漸顯現出一種值得社會嚴肅面對的政治心態問題：傲慢的權力運用，以及對制度與現實的偏見式理解。

2025年歷經大罷免公民運動，藍白陣營在立法院中的表現，仍持續引發高度爭議。（資料照）首先，在權力態度上，呈現出若干值得警惕的傲慢現象

一、是部分政治語言所流露的菁英自我定位。在公共論述中，偶可見將自身視為「社會上層」的說法，這類語言無形中拉開了政治人物與一般民眾之間的距離。民主政治的正當性，來自人民授權，而非自我認定的優越感，這一點理應成為所有公職人員的共同自覺。

二、是對於政權輪替結果的長期不適應。在民主體制下，政黨執政與在野本屬常態，但若無法平靜接受選舉結果，反而將政治競爭轉化為制度性對抗，便容易使立法權的運用偏離公共監督的本意。

三、是對「國會多數」角色的選擇性理解。一方面，藍白經常以總統得票結構為由，質疑行政正當性；另一方面，卻未充分運用憲政體制中明文規定的責任政治工具，例如不信任案倒閣與國會重選機制。這樣的落差，容易讓社會質疑其對憲政責任的承擔是否完整。

其次，更深層的問題，在於若干制度性偏見所帶來的長期風險

第一，是對於國家整體利益優先順序的判斷分歧。部分立法行為已引發社會對自由民主生活方式是否可能受到影響的憂慮，也使台灣在國際上的戰略立場更易受到外界檢視。

立院於2026年首次程序委員會，政院版財劃法、國防特別條例仍遭藍白立委封殺。（資料照）第二，是對於法治制衡機制的理解不足。民主國家中，立法權固然重要，但並非不受司法審查或公民監督。若將制度制衡視為阻礙，反而可能削弱憲政秩序

原本設計的平衡結構。

第三，是對於全球民主安全環境變化的認知落差。在多數民主國家強化安全合作的背景下，國防相關預算的爭議性處理，已不再只是內政議題，而會影響國際社會對台灣承諾與責任的整體評價。

民主政治雖允許激烈競爭，但前提是對制度保持基本尊重，而且競爭的目的是以國家人民利益的最大化為最終的依歸；反對政府是權利，但不能以削弱憲政運作為代價。未來若政治力量無法回到制度理性與公共利益的討論軌道，最終受損的是整個民主社會的信任基礎。

我們祈願藍白可以摒棄上述的傲慢與偏見，在中華民國的憲政體制下擔負起一個真正有能力的在野黨的角色，不要再以個人權力與政黨算計為指導原則，否則，只會讓越來越多國人看清，其目的可能並非在於監督政府，而是羞辱總統、瓦解制度？最終，被羞辱的，恐怕只會是他們自己。

（作者為跨界治理顧問）

