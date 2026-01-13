自由電子報
自由開講》國民黨來台灣 才是台灣人最大的災難

2026/01/13 10:00

◎ 陳啟濃

不管雙城論壇，不在乎兩岸人民迎接2026年歡欣雀躍的氣氛，中共解放軍硬是選在這個時刻軍演。更讓人匪夷所思的是國民黨主席鄭麗文不責怪愛挑釁惹事的中共政權，反而語出驚人的說出，台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣」。其實細數國民黨來台灣後的歷史，才真是罄竹難書，國民黨來台灣才是台灣人最大的災難。

國民黨主席鄭麗文面對中國軍演，竟表示台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣。（資料照）國民黨主席鄭麗文面對中國軍演，竟表示台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣。（資料照）當時二戰日本戰敗同盟國勝利後，本來是美國太平洋戰區司令授權國民黨暫時託管台灣，後來蔣介石失去統治中國的政權，美國因為為了藉蔣介石的力量圍堵蘇聯與中共紅色政權，讓國民黨政權繼續留在台灣。卻因而耽誤了台灣人可以透過自治走向獨立建國的機會

國民黨軍隊從托管台灣後，就以掠奪殖民的心態治理台灣。才會造成台灣人的不滿情緒，進而造成228事件。228事件後，國民黨失去政權後來到台灣，因為在中國失去政權的前車之鑑，來到台灣後採取高壓的白色恐怖統治，長期戒嚴打壓人權，並把台灣人當成次等公民來管理。使得台灣並無法像韓國、菲律賓與東南亞國家在日本投降離開後獨立建國，進而享受民主開放的自由人權的生活。

自由開講》國民黨來台灣 才是台灣人最大的災難國民黨軍隊從托管台灣後，以掠奪殖民的心態治理台灣。才會造成台灣人的不滿情緒，進而造成228事件。（取自維基百科）
蔣介石來台灣後不放棄中國，一直以正統自居，一心一意想要反攻大陸，國家資源都用來建軍為戰爭做準備，無心建設台灣。台灣人本來跟中國人沒有什麼仇恨，卻因為國民黨來到台灣後，強迫台灣人犧牲自己的人權，投入反共的行列。

自從馬英九擔任總統後，國民黨已經放棄了反共復國的志業，逐步走向親共的政策。現在的國民黨主席鄭麗文，走的也是馬英九的路線，勾結中共，並屈從中共併吞台灣的野心。台灣本來就不是中國的，國民黨卻昧於歷史與國際法裡，甘心接受「台灣是中國的一部分」的一中政策。

自由開講》國民黨來台灣 才是台灣人最大的災難馬英九擔任總統後，國民黨已經放棄了反共復國的志業，逐步走向親共的政策。（資料照）
回顧這些歷史，國民黨才是台灣人的最大災難，國民黨沒有來台灣，台灣早就是一個主權獨立國家，也沒有要反攻復國的問題，更不可能接受中共併吞的藉口。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

