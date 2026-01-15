自由開講》探討政治表態 「中立」一詞的使用與偏頗

◎ 周子淵

在當代公共討論中，「中立」逐漸成為一種常見的自我定位方式。無論是在社群平台或日常對話中，人們時常先聲明自己「沒有立場」、「只是普通人」、「只是以學生或上班族的角度來看」，如此便能為自身觀點提供某種中立性背書，暗示其立場更接近理性與客觀，引導閱讀者對議題的判斷，製造出同溫層的現象。

人們政治表態時常先聲明「沒有立場」，常見「中立」一詞的使用。示意圖，日前大理高中針對新生表格調查政治立場。 （資料照，劉耀仁提供）本文並不探討中立在何種情境下可能成立，而純粹以其作為政治表態的策略，探討中立一詞的功能與試圖掩蓋的事物。

首先來討論把中立作為起手式發言表態者，這不難讓人理解，之所以強調無立場，往往是因為社會在討論立場時，常常引發對立與衝突，所以才使用中立一詞在話語中逃避衝突，再來偷渡自身的立場。其問題在於，這樣的立場並不是開放的，而是扭曲的將與自己意見不同者推向「情緒化」或「意識形態化」的位置。

「中立」這兩個字，同時意味著其兩端要存在觀點、中立才得以存在。然而人之所以為人，在價值判斷上必然會出現立場，我們唯一能做的是理解立場之所以存在。

真正接近「中立」的狀態，並不是不選邊站，應是在充分理解脈絡後，並清楚認知到自身的利益關係，那樣坦誠的判斷。如此未必會贏得所有人支持，也並不是理想化的中立，這樣的中立顯然不是輕鬆的。我們得深刻意識到，作為討論者，應得負起責任於自己的論證，以及不避諱於面對他人的回應。

引用《知識分子論》（Representations of the Intellectual）裡的說法，想作為對社會有助力的一份子，應不為權勢所屈服，不因為專業權威而不做出責難，得始終認為社會仍有不足有感，以此為目標作出批判。

社會不應因為激進的批判而排斥，而要為過度溫和的現象做出懷疑。也就是說，若要對社會做出關懷和成為社會的助力，應該要如此不顧一切地責難才是，而非站在道德的高地上，避重就輕地談論公共議題。

人都會有價值判斷，2024年5月為抗議藍白國會擴權法案，許多學生就參與524青鳥行動。（資料照）

如十九世紀，馬克思對資本主義社會的批判，其思想未必在百年後社會被全盤接受，可其批判卻給人們許多對社會結構反思。對階級制度用力批判的他未必是中立的，卻是必要的。在這個時代下，我們得面對的，是在立場衝突時保持傾聽與理解的能力，而非看似有解決的逃避。

馬克思對資本主義社會的批判，其思想未必在百年後社會被全盤接受，可其批判卻給人們許多對社會結構的反思。（取自維基百科） （作者為政治系學生）

