照護線上》搶救急性心臟衰竭！ 葉克膜與心室輔助器

急性心臟衰竭的原因有幾個，最常見的是急性心肌梗塞之後造成的心因性休克；另一個常見的是慢性心臟衰竭突然惡化；最後一個比較少見，是急性猛爆性心肌炎。
照護線上

照護線上

2026/01/17 08:00

◎ 照護線上

林口長庚心臟血管外科醫師劉國聖與鄭羽廷，講述搶救急性心臟衰竭患者的方法。（取自貼文）林口長庚心臟血管外科醫師劉國聖與鄭羽廷，講述搶救急性心臟衰竭患者的方法。（取自貼文）

提問：請問哪些狀況可能導致急性心臟衰竭？

劉國聖醫師：急性心臟衰竭常見的原因有幾個。最常見的是急性心肌梗塞之後造成的心因性休克。另外一個常見的是慢性心臟衰竭病人病程突然的惡化。另外一個比較少見，但是也是非常嚴重的，是急性猛爆性心肌炎。

提問：請問什麼是葉克膜？

鄭羽廷醫師：葉克膜它是一種體外的膜氧合。它可以把你的血液抽出你的體外，然後氧合交換氧氣過之後，再重新的輸送回你的體內。它可以在急性的時候支持病人的心臟或者是肺臟的功能，讓病人在急性心臟衰竭的時候可以度過這一段時間。

劉國聖醫師：葉克膜它的組成有兩個管子、一個馬達跟一個氧合器。其中一個管子可以把血從身體裡面引到馬達上，馬達輸送到氧合器，經過氣體交換之後，再由另一個管子送回身體裡面。葉克膜絕大部分都是從大腿的動脈跟靜脈植入身體裡面，所以它可以比較快速的執行，在緊急的狀況之下，甚至可以在床邊執行，這是它最大的優勢。

提問：請問哪些狀況會考慮使用葉克膜？

劉國聖醫師：葉克膜的使用主要是在下列三個情況。第一個情況是任何原因的休克，使用藥物還沒有辦法維持住病人的血壓，這個時候就是葉克膜介入的一個時間點。另一個常見的情況是呼吸衰竭，在使用呼吸器之下，如果病人的氧氣濃度依然太低，或是二氧化碳濃度太高，這個時候也是葉克膜介入的時間點。第三個常使用的時間點就是急救，就是所謂的ECPR，利用葉克膜來輔助CPR的進行。

提問：請問葉克膜可能出現哪些併發症？

鄭羽廷醫師：葉克膜當然是一個緊急救命的東西，但是它的併發症也很多。它使用的併發症包含了出血，腦出血、置放的傷口出血，或者是一些缺血的問題，像腸胃道的缺血、下肢缺血，這些都是使用葉克膜所有可能發生的併發症。

劉國聖醫師：葉克膜最大的問題是它的使用時間比較短，一般來說是以數天到數週為限。隨著使用的時間變長，它可能的併發症就會慢慢的增加。最常見的併發症包括溶血、流血，對於腳的灌流的影響。葉克膜最主要的功能在替病人爭取時間，病人能不能夠成功的存活，其實還是要看病人當時需要放葉克膜的狀況有沒有獲得解決。

提問：請問哪些狀況會考慮使用心室輔助器？

鄭羽廷醫師：葉克膜雖然能夠救急，但是它沒有辦法長期的使用。如果病人的心臟功能沒有辦法恢復，這個時候就要考慮一些短期的心室輔助器或者是長期的心室輔助器。它雖然需要再一次的手術，或者是需要一些自費的醫療耗材，但是它可以提供就是相較於葉克膜更長時間的心臟支持，讓病人的心臟功能有機會恢復，或者是過渡到下一個治療，或者是移植。

本文經授權轉載自【照護線上】搶救急性心臟衰竭！葉克膜與心室輔助器

