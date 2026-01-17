自由開講》鐘點費加了20％，但本土語教支老師的處境仍停在原地

◎ 黃麗芬

教育部於去年12月31宣布調升教師導師費、鐘點費，並增行政工作獎金。（資料照）教育部去年12月31日宣布，高中以下教師導師費追溯自該年9月起由三千元調升至四千元，兼任與代課教師鐘點費全面調高兩成。這項政策固然值得肯定，卻讓本土語教育現場再度浮現疑問：這次調薪，是否包括「教學支援老師」？

依《國民中小學教學支援工作人員聘任辦法》第二條，所稱「教學支援工作人員」簡稱「教學支援老師」，但法規名稱仍為「教學支援工作人員」，顯示身分定位模糊。全台本土語課程多數皆由教支老師獨力完成教學與備課；他們在學生眼中是老師，在制度上卻不是，待遇與權益因此長期被忽視。

此次鐘點費調整主要針對兼課與代課教師，教支老師仍須依地方預算與聘僱細則核給。換言之，本土語教支老師薪資能否調整，仍看各縣市「願不願意」。這種地方自負模式，使本土語教育長期陷入「中央政策與地方預算落差」的矛盾。許多學校至今仍不確定此次調薪是否包含教支老師，只能靜待上級主管機關公文明示，顯見政策訊息的不透明。

多數教支老師仍以鐘點計酬、無寒暑假薪資與年資累積，甚至須年年重聘，已違背立法精神；示意圖。（圖取自freepik）依《國家語言發展法》第十條，中央應以「專職聘用」推動本土語教學，以確保師資穩定與品質。然而實際上，多數教支老師仍以鐘點計酬、無寒暑假薪資與年資累積，甚至須年年重聘，已違背立法精神，也造成嚴重師資流失。再加上跨校聘任導致勞健保停保或復保，寒暑假無薪亦無保，連基本醫療安全都需自行承擔。

國定假日或校外教學若停課即停薪，收入極不穩定，形同教育體系內的「隱形教師」。教育部這次調薪方向值得肯定，但若未明確納入教學支援老師，改革仍難觸及根本。當中央宣示「本土語必修化」，卻讓第一線教學者以不穩定鐘點支撐課程，這不只是行政落差，更反映制度歧視。

要讓本土語教育真正穩定與專業化，建議教育部：

1.修正《國民中小學教學支援工作人員聘任辦法》，增訂「本土語教學支援老師」專章，明確職稱與身分。

2.建立全國一致的學期聘任制，落實同工同酬與月薪制，保障基本生計。

3.納入《勞基法》保障，聘期涵蓋寒暑假，避免勞健保斷保。

4.給予公假研習與進修補助，提升專業能量與教學品質。

5.設置「全國本土語老師管理平臺」，統一聘任標準與福利制度，確保中央與地方協調一致。

這波加薪是一面鏡子，映照出教育體系的不平等。當所有教師的努力都應被看見，仍有一群人被稱為「支援者」，卻是守護本土語最前線的真正老師。若他們繼續被忽視，再多的政策口號，也難掩母語教育的失衡。

（作者為教育人員）

