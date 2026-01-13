自由電子報
照護線上》流感高峰期病毒夾擊，感冒「卡痰」恐成肺炎溫床！ 祛痰、止咳治療觀念解析，胸腔專科醫師圖文懶人包

中國醫藥大學附設醫院胸腔內科醫師杭良文表示，流行性感冒相較於一般感冒的的特點，除了高燒、頭痛、全身痠痛外，痰液常會明顯變多、變得濃稠難咳。
照護線上

照護線上

2026/01/13 08:00

◎ 照護線上

中國醫藥大學附設醫院胸腔內科醫師杭良文，圖解祛痰、止咳治療觀念。（取自貼文）中國醫藥大學附設醫院胸腔內科醫師杭良文，圖解祛痰、止咳治療觀念。（取自貼文）

隨著天氣轉涼，逐漸進入流感高峰期。中國醫藥大學附設醫院胸腔內科杭良文醫師表示，許多病毒都會引起上呼吸道感染，使人出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀。而流行性感冒相較於一般感冒的的特點，除了高燒、頭痛、全身痠痛外，痰液常會明顯變多、變得濃稠難咳。

杭良文醫師提醒，流感最可怕的不是咳幾聲，而是痰卡住所導致的併發症。當痰變黏、變多又咳不出來時，患者便可能感到呼吸不順、胸口悶。當呼吸道的分泌物增加，痰液在肺部堆積，就可能引發肺炎、續發性細菌感染，嚴重時可能導致敗血症，甚至死亡。

流感可怕的，是痰卡住所導致的併發症。當痰液在肺部堆積，就可能引發肺炎。（取自貼文）流感可怕的，是痰卡住所導致的併發症。當痰液在肺部堆積，就可能引發肺炎。（取自貼文）

「一旦呼吸道分泌物增加卻無法排出，就容易出問題。」杭良文醫師說，特別是中高齡族群、慢性阻塞性肺疾病（即慢性肺阻塞、COPD）、氣喘患者、支氣管擴張症或體質過敏的患者，本身就容易有較多痰液。這些患者常在聽診是就能聽到明顯的痰音，但實際上卻咳不太出來。「很多慢性呼吸道疾病患者在感冒時，明明咳得很用力，卻只咳出一小坨濃痰」。杭良文醫師提醒，無論靠自身免疫力，或是適當藥物協助，唯有把痰清乾淨，才能真正降低併發症風險。

濃痰咳不出來？新一代祛痰膠囊多重功效助排痰、降低併發症風險

許多患者在咳不出痰時會希望醫師「幫忙吸痰」，杭良文醫師指出，吸痰器只能處理鼻腔與咽喉的表層分泌物，無法吸除深部氣管裡的粘稠痰液。真正引發胸悶、呼吸不順與併發症的，往往是深部咳不出的痰，因此必須透過適當的藥物治療，才能改善症狀，降低風險。

杭良文醫師表示，很多民眾喜歡自行購買化痰藥，目前市面上標榜化痰功效的藥品眾多，且往往需要高濃度才能有較顯著的療效，不過也因此容易產生腸胃不適的副作用，反而影響民眾治療意願。新一代祛痰膠囊可打斷痰液中的雙硫鍵，幫助痰液變稀，使痰液更容易排出。除了化痰，還能促進抗生素在痰液中的穿透力，加速殺菌作用，能夠保護α1抗胰蛋白酵素活性，使其保有抗氧化作用，透過多重機轉，幫助恢復呼吸道自我清潔與防禦的能力。

杭良文醫師提醒，咳嗽本身是一種保護機制，有助排出呼吸道的分泌物或異物。許多民眾在感冒時習慣尋求止咳藥，但多數止咳糖漿有局部麻醉效果，只能短暫降低不適，無法真正改善痰液堆積。若一昧使用止咳藥抑制咳嗽，痰反而會越積越深，提高併發肺炎的風險。因此，治療重點不在於「把咳嗽壓下來」，而是要「把痰處理乾淨」。

咳嗽本身是一種保護機制，有助排出呼吸道的分泌物或異物。（取自貼文）咳嗽本身是一種保護機制，有助排出呼吸道的分泌物或異物。（取自貼文）

日常保護與及早就醫 讓呼吸道順暢、好排痰

「每天盡量把痰排乾淨，對於預防短期或長期併發症，絕對有幫助！」杭良文醫師強調，「就像家裡的垃圾最好要每天倒，才不會發霉、發臭。」

要讓痰順利排出，日常生活中需要攝取足夠的水分，讓痰變稀，才容易咳出來。杭良文醫師提醒，控制感染、減輕發炎有助減少痰的生成；若痰變得濃稠難咳，使用多重功效的祛痰藥物，能協助降低痰的黏稠度，並提升免疫系統、纖毛運動及氣道清除機轉的效率，使呼吸道更有能力處理痰液。

在感冒盛行，病毒高度流行的季節裡，大家應做好防護，包括戴口罩、避開人潮、接種疫苗（例如流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等），並保持規律運動，以提升自身免疫力。民眾如果發現痰變多、變稠或咳不太出來時，務必及早就醫並依照醫囑用藥，避免延誤治療，引發二次感染，造成更嚴重併發症！

在病毒大流行的季節，民眾應做好防護，包括戴口罩、避開人潮、接種疫苗，並保持規律運動，以提升自身免疫力。（取自貼文）在病毒大流行的季節，民眾應做好防護，包括戴口罩、避開人潮、接種疫苗，並保持規律運動，以提升自身免疫力。（取自貼文）

筆記重點整理

●流感最可怕的是出現併發症，如果痰變多、變稠，又咳不出來，患者便可能感到呼吸不順、胸口悶。當呼吸道的分泌物增加，若無法有效排除，蓄積的痰液便可能造成肺炎、續發性細菌感染，嚴重可能導致敗血症，甚至死亡。

患者常會希望醫師幫忙吸痰，但是吸痰器只能吸到鼻腔、咽喉的痰，無法吸到深部氣管裡的痰。必須透過適當的藥物治療，才能真正改善症狀，減少併發症。

新一代祛痰膠囊可打斷痰液中的雙硫鍵，幫助痰液變稀，使痰液更容易排出。除了化痰，新一代祛痰膠囊能促進抗生素在痰液中的穿透力，加速殺菌作用。能夠保護α1抗胰蛋白酵素活性，使其保有抗氧化作用，透過多重機轉，幫助恢復呼吸道自我清潔與防禦的能力。

要讓痰順利排出，日常生活中需要攝取足夠的水分，讓痰變稀，才容易咳出來。控制感染、減輕發炎有助減少痰的生成；若痰變得濃稠難咳，使用多重功效的祛痰藥物，能協助降低痰的黏稠度，並提升免疫系統、纖毛運動及氣道清除機轉的效率，使呼吸道更有能力處理痰液。

本文經授權轉載自【照護線上】流感高峰期病毒夾擊，感冒「卡痰」恐成肺炎溫床！祛痰、止咳治療觀念解析，胸腔專科醫師圖文懶人包

