自由開講》學術不自由的中國 反襯托台灣的價值

加拿大學者朱麗亞．班特利（Julia G. Bentley）在台灣進行研究後，給出一個直白而沉重的判斷：中國學術不自由的現實，正逐漸成為國際學界的共識。她指出，無論是研究議題、資料取得，甚至學者的言論本身，在中國都必須服從政治紅線；若想真正理解中國，與其深入一個高度受控的體制，不如從台灣開始。

中國不斷收緊政治控制，限制日常資訊的取得，並規範部分公開話題的研究，外國學者愈來愈難進行中國相關主題研究，包括實際前往中國考察和取樣。（路透檔案照）

這並非情緒性的政治指控，而是第一線學者的專業判斷。在中國，涉及政治、歷史、民族與意識形態的研究，長期面臨審查與自我審查。例如，六四事件、新疆政策、黨史爭議或領導人決策過程，早已成為學術禁區，相關檔案與資料不是無法取得，就是僅能在高度監控下有限閱覽，研究成果也難以公開發表。

近年來，中國更以「國家安全」為名，將學術活動納入政治管理體系。多所大學與研究機構被要求加強對教材、講座與國際交流的審核，部分研究人員因與外國學界合作或接受訪問而遭調查，形成寒蟬效應。當研究本身可能帶來風險，學術自然難以維持獨立與誠實。

加拿大學者朱麗亞．班特利（Julia G. Bentley）表示若想真正理解中國，與其深入一個高度受控的體制，不如從台灣開始。（取自多倫多大學蒙克全球事務學院網頁）

相對之下，台灣的價值便顯得格外清楚。台灣與中國共享語言與文化背景，卻擁有中國所缺乏的核心條件──言論自由、出版自由與學術自主。在台灣，研究中國不需要先表態政治立場，不必擔心踩到不可說的禁區，更能公開辯論、相互質疑，讓研究回到學術本身。

正因如此，台灣正逐漸成為國際理解中國的重要節點。當中國持續收緊資訊與學術空間，香港學術自由快速流失，國際上「中國研究」並未消失，而是尋找新的出口。台灣提供的，正是一個能夠安全接觸資料、自由討論、又貼近區域現實的研究環境。

台灣擁有中國所缺乏的言論自由、出版自由與學術自主，正逐漸成為國際理解中國的重要節點。（法新社檔案照）



這對台灣而言，不只是學術交流的成果，更是一項關乎民主價值的國際貢獻。讓世界更清楚理解中國體制的運作方式，才能降低誤判、拆解威權敘事，也讓國際社會在面對中國時，做出更理性、更負責任的決策。

從這個角度看，台灣不只是被研究的對象，而是全球理解中國不可或缺的起點。當中國選擇封閉與控制，台灣以開放與自由回應；這樣的對比，本身就是對威權最有力、也最文明的批評。

（作者為退休人士）

