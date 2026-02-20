自由開講》當AI開始上鏡：我們準備好面對下一波工作衝擊了嗎？

◎ 陳擷安

英國一家公司近期推出的AI女演員「提莉諾爾伍德」（Tilly Norwood），外型幾可亂真，表情與動作流暢自然，一推出便引發全球影視圈高度關注。然而，這項看似炫目的科技突破，卻在好萊塢掀起強烈反彈。演員與相關從業人員憂心，這些不會疲勞、不必領薪水、也不會罷工的虛擬角色，未來恐將大量取代真人演出，特別是廣告、配角與臨時演員等原本就不穩定的工作。這樣的焦慮並不難理解，因為對許多人而言，這不只是科技新聞，而是攸關生計的現實問題。

AI生成演員提莉諾爾伍德公布後引發影視、創作從業人員議論。（路透檔案照）不過，也有人提出不同看法，認為從工業革命以來，每一次重大技術變革，都曾引發類似恐慌，最後卻往往創造出更多新的工作。蒸汽機沒有讓人類失業，電腦也沒有讓辦公室消失，AI或許同樣如此。這樣的論點並非全無道理，但若只停留在「長期總體就業會增加」的層次，恐怕忽略了一個關鍵問題：轉型過程中的代價，究竟由誰承擔？

AI女演員真正引發爭議的地方，不在於技術本身，而在於它如何改變權力與風險的分配。當影視製作方可以用一次性成本，取得可無限複製、永遠待命的數位角色，真人演員在談判上的籌碼自然被削弱。如果缺乏制度介入，市場會傾向選擇成本最低、風險最小的方案，而調整的壓力，往往就落在個別勞工身上。這樣的情況，其實與外送平台、串流媒體壓縮創作者收入的歷程非常相似，科技提升了效率，卻也放大了勞動的不穩定性。

請繼續往下閱讀...

許多演員與創作者，既不像傳統勞工有明確保障，也難以真正享有自營者的彈性；示意圖。（取自freepik）把視角拉回台灣，這個問題恐怕更值得警惕。台灣的影視、表演與創意產業，長期存在接案化嚴重、收入不穩、社會保障不足的結構問題。許多演員與創作者，既不像傳統勞工有明確保障，也難以真正享有自營者的彈性。一旦AI生成角色、虛擬代言與數位分身快速商業化，衝擊可能比好萊塢更直接、更劇烈。然而，在目前的政策討論中，AI往往被放在半導體、製造業或科技競爭力的框架下，對文化內容與創意勞動的轉型風險，關注明顯不足。

問題不在於要不要發展AI，而在於政府是否準備好面對「誰被取代、誰受益」這個現實問題。若政策只強調創新、效率與產值，卻缺乏對勞動權益與轉型配套的設計，最終可能讓少數企業獲利，卻讓更多人承擔不確定的未來。對台灣而言，現在正是提前布局的關鍵時刻，包括釐清AI生成角色的使用邊界、保障創作者形象與表演的權利、建立更合理的授權與分潤機制，同時也要投入資源，協助創意工作者培養不易被取代的能力，而不是放任市場自行淘汰。問題不在於要不要發展AI，而在於政府是否準備好面對「誰被取代、誰受益」這個現實問題；示意圖。（彭博檔案照）

回顧歷史，科技從來不是問題，問題在於制度是否跟得上。AI開始演戲，考驗的不只是演員的飯碗，更是政府是否有能力，讓社會在快速變動中保持基本的公平與安全感。若我們只看到科技的光芒，卻忽略陰影落在誰身上，這場AI浪潮，終將成為下一次社會不安的起點。

（作者為科技集團法務）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法