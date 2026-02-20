自由電子報
自由開講》當AI開始上鏡：我們準備好面對下一波工作衝擊了嗎？

2026/02/20 19:00

◎ 陳擷安

英國一家公司近期推出的AI女演員「提莉諾爾伍德」（Tilly Norwood），外型幾可亂真，表情與動作流暢自然，一推出便引發全球影視圈高度關注。然而，這項看似炫目的科技突破，卻在好萊塢掀起強烈反彈演員與相關從業人員憂心，這些不會疲勞、不必領薪水、也不會罷工的虛擬角色，未來恐將大量取代真人演出，特別是廣告、配角與臨時演員等原本就不穩定的工作。這樣的焦慮並不難理解，因為對許多人而言，這不只是科技新聞，而是攸關生計的現實問題。

AI生成演員提莉諾爾伍德公布後引發影視、創作從業人員議論。（路透檔案照）AI生成演員提莉諾爾伍德公布後引發影視、創作從業人員議論。（路透檔案照）不過，也有人提出不同看法，認為從工業革命以來，每一次重大技術變革，都曾引發類似恐慌，最後卻往往創造出更多新的工作。蒸汽機沒有讓人類失業，電腦也沒有讓辦公室消失，AI或許同樣如此。這樣的論點並非全無道理，但若只停留在「長期總體就業會增加」的層次，恐怕忽略了一個關鍵問題：轉型過程中的代價，究竟由誰承擔？

AI女演員真正引發爭議的地方，不在於技術本身，而在於它如何改變權力與風險的分配當影視製作方可以用一次性成本，取得可無限複製、永遠待命的數位角色，真人演員在談判上的籌碼自然被削弱。如果缺乏制度介入，市場會傾向選擇成本最低、風險最小的方案，而調整的壓力，往往就落在個別勞工身上。這樣的情況，其實與外送平台、串流媒體壓縮創作者收入的歷程非常相似，科技提升了效率，卻也放大了勞動的不穩定性

許多演員與創作者，既不像傳統勞工有明確保障，也難以真正享有自營者的彈性；示意圖。（取自freepik）許多演員與創作者，既不像傳統勞工有明確保障，也難以真正享有自營者的彈性；示意圖。（取自freepik）把視角拉回台灣，這個問題恐怕更值得警惕。台灣的影視、表演與創意產業，長期存在接案化嚴重、收入不穩、社會保障不足的結構問題。許多演員與創作者，既不像傳統勞工有明確保障，也難以真正享有自營者的彈性。一旦AI生成角色、虛擬代言與數位分身快速商業化，衝擊可能比好萊塢更直接、更劇烈。然而，在目前的政策討論中，AI往往被放在半導體、製造業或科技競爭力的框架下，對文化內容與創意勞動的轉型風險，關注明顯不足。

問題不在於要不要發展AI，而在於政府是否準備好面對「誰被取代、誰受益」這個現實問題。若政策只強調創新、效率與產值，卻缺乏對勞動權益與轉型配套的設計，最終可能讓少數企業獲利，卻讓更多人承擔不確定的未來。對台灣而言，現在正是提前布局的關鍵時刻，包括釐清AI生成角色的使用邊界、保障創作者形象與表演的權利、建立更合理的授權與分潤機制，同時也要投入資源，協助創意工作者培養不易被取代的能力，而不是放任市場自行淘汰問題不在於要不要發展AI，而在於政府是否準備好面對「誰被取代、誰受益」這個現實問題；示意圖。（彭博檔案照）問題不在於要不要發展AI，而在於政府是否準備好面對「誰被取代、誰受益」這個現實問題；示意圖。（彭博檔案照）

回顧歷史，科技從來不是問題，問題在於制度是否跟得上。AI開始演戲，考驗的不只是演員的飯碗，更是政府是否有能力，讓社會在快速變動中保持基本的公平與安全感。若我們只看到科技的光芒，卻忽略陰影落在誰身上，這場AI浪潮，終將成為下一次社會不安的起點。

（作者為科技集團法務）

