自由開講》灰色脅迫的進逼 關鍵在台灣能不能撐住？

美國戰爭部最新《中國軍力報告》直指，北京已為「迫使台灣統一」準備四套軍事選項，從低於戰爭門檻的灰色脅迫，到高風險但最具決定性的聯合登島作戰，清楚揭示中共並非只是在「威嚇示警」，而是在系統性推進一條由低強度脅迫走向全面戰爭的路徑。這份報告最值得台灣警惕之處，不在於哪一個選項最可能啟動，而在於北京已將「武力統一」視為可被分段執行、逐步升級的政策工具。

五角大廈最新報告首度確認，中國計畫在2035年前將航空母艦數量擴增至9艘，規模直追美國。圖為中國首艘自主設計、配備電磁彈射系統的「福建號」航艦。（美聯社檔案照）

報告指出，「低於戰爭門檻的脅迫行動」是成本最低、政治風險相對可控的第一步。網路攻擊、電子干擾、關鍵基礎設施打擊，再搭配經濟與外交施壓，目的並非立即取勝，而是製造恐慌、消耗信心、動搖民意，迫使台灣在未開戰的情況下被拖上談判桌。換言之，這不是軍事問題，而是一場直指社會心理與政治意志的全面測試；成功與否，關鍵不在武器數量，而在台灣社會是否能承受長期壓力而不自亂陣腳。

相較之下，聯合火力打擊與封鎖行動，則是典型的「以軍逼談」策略。精準飛彈、空襲與長期封鎖，意在癱瘓防衛體系、削弱經濟命脈，同時塑造「國際社會無力介入」的敘事，迫使台灣在孤立感中屈服。

但美方同時點出解放軍的結構性弱點：跨軍種協調、戰損評估與持續打擊能力仍存瓶頸，這意味著北京即便動武，也難以保證快速、乾淨的勝利。

中國藉由頻繁軍演，企圖消磨台灣及其夥伴的抵抗意志。圖為共軍軍演發射27枚遠程火箭，擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲。（路透檔案照）

至於聯合登島作戰，報告毫不掩飾其高風險本質。這是解放軍最複雜、最困難、也最可能失控的選項，卻也是唯一能在軍事上「一次性改變現狀」的手段。正因如此，北京才會在灰色脅迫與有限軍事行動上反覆試水溫，一旦其他選項無法動搖台灣，全面登島便可能從「最後手段」轉為「唯一選項」。這不是危言聳聽，而是獨裁政權在政治目標受阻時，一貫的決策邏輯。

這份報告對台灣最直接的警告是：戰爭不一定以登陸開始，很可能早已在網路、資訊、經濟與外交戰場上展開。若台灣將「未開第一槍」誤判為「尚未開戰」，正是落入中共最期待的戰略陷阱。北京要的不是一次豪賭，而是一場讓對手在長期消耗中自行瓦解的過程。

中共在社群散布我國防部長在關鍵時刻休假失蹤等假消息，響瓦解社會對於國安高層與軍方系統的信任感。（取自網路）

因此，台灣真正的防線不只在灘頭與空域，更在社會韌性、民心穩定與對外連結。當中共愈依賴灰色脅迫，愈說明其忌憚直接開戰的代價；而台灣愈能在壓力下維持秩序、揭露脅迫、爭取國際支持，北京的算盤就愈難打響。這場對抗的本質，從來不是「會不會打」，而是「誰先撐不住」——而答案，掌握在台灣社會自己手中。

（作者為研究生）

