自由開講》從馬杜羅風暴 看北京主權話術的真實算計

2026/01/08 09:00

◎ 再米

歷史上，依附強權的小國領袖，最常犯的錯誤，是把「盟友的承諾」誤認為「制度的保障」十九世紀拉丁美洲的軍政府如此，冷戰時期的代理政權亦然。當國際秩序轉向，最先被切割的，往往正是那些自認「站在正確陣營」的人

近日，美國司法與外交體系再度強化對委內瑞拉總統馬杜羅的追訴與制裁行動，相關發展引發國際高度關注。無論後續走向為何，這起事件已清楚揭示一個現實：當某些政權被視為跨國犯罪、金融風險與地緣威脅的集合體時，「主權」不再是免責護身符，而只是外交語言中的修辭

在這個時刻，北京的反應尤其值得觀察。中國外交部迅速重申「反對任何國家自居世界法官」、「不干涉內政」等立場，表面上是為盟友發聲，實際上更像是在為自身海外布局設置防火牆

中國外交部長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第7次中巴外長戰略對話強調，「不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官」。（擷取自中國外交部官網）中國外交部長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第7次中巴外長戰略對話強調，「不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官」。（擷取自中國外交部官網）

因為一旦「跨境司法行動」被國際默認，中國在多個高風險國家的投資、貸款與代理關係，都可能被重新檢視。

問題在於，北京對「主權」的捍衛，向來具有高度選擇性。在委內瑞拉問題上，它是不可侵犯的原則；在他國內部政治運作、資訊環境與制度信任上，卻常被視為可以操作的變數。這種雙重標準，並非價值矛盾，而是純粹的風險管理。

因此，外界所稱的「重新調整立場」，並不意味中國會為馬杜羅承擔代價，而是更精準地計算如何抽身、轉向，甚至預留與任何潛在新政權重新交易的空間。口頭上維護主權，實務上保持彈性，正是北京長期奉行的地緣政治邏輯。

這對台灣而言，並非遙遠的拉丁美洲新聞，而是一面近距離的警示鏡。當北京在台海高舉主權敘事時，真正被測試的從來不是原則，而是我們自身制度的承受力。如果一個國家的安全只建立在他國善意或盟友承諾之上，那麼風向一變，所謂「穩定」就會瞬間失效。

同樣地，台灣也不該把任何大國的行動浪漫化。美國追求的是自身秩序與利益，並非替所有民主國家保證結局。真正能讓台灣免於成為他國風險計算中的籌碼，只有一條路：讓民主制度、法治防線與社會透明度本身，成為不可輕易繞過的現實成本

當世界重新評估哪些政權「值得被保護」、哪些「可以被放手」，台灣最重要的，不是選邊站得多快，而是確保自己永遠不是那個可以被輕易換算的對象

台灣若不想成為他國的政治籌碼，就只能強化民主制度、法治防線與社會透明度；示意圖。（法新社檔案照）台灣若不想成為他國的政治籌碼，就只能強化民主制度、法治防線與社會透明度；示意圖。（法新社檔案照）

（作者為退休人士）

