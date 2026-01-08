自由開講》南韓犧牲我國政治立場，只為換取北京經貿紅利？

◎ Lin

錯誤標註持續 凸顯政治考量凌駕尊重事實

南韓電子入境卡系統，不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（擷取自南韓電子入境卡申請系統）南韓電子入境卡系統持續將台灣標註為「中國（台灣）」，即便我政府已明確表達遺憾與失望，韓方仍未調整，此舉已非單純行政疏失，而是明顯帶有政治考量的選擇。相關作法與日本首相高市早苗近期公開強調「台灣有事」的立場形成強烈對比，也使南韓在區域政治立場上的傾斜更加清楚。

港媒分析指出，南韓此舉正值中韓關係出現「經貿修補」契機之際，北京一方面重啟停滯多年的自由貿易協定第二階段談判，另一方面傳出可能鬆綁「限韓令」，形同以經濟利益作為交換條件，回報南韓在台灣等敏感議題上的配合姿態。

經濟壓力成為槓桿 中共再現「選擇性讓步」模式

南韓在電子入境標註我國為中國一事，被外界解讀為向北京釋出善意的象徵；圖為南韓總統李在明（左）與中國領導人習近平（右）。（美聯社）回顧中韓關係發展，2017年南韓部署薩德系統後，中國即對韓國娛樂、觀光與文化產業實施非正式制裁，凸顯北京慣於將經貿往來工具化、政治化。如今在南韓對中貿易結構逆轉、連續多年出現逆差的背景下，北京再度拋出「談判重啟」與「市場鬆綁」的誘因，本質上仍是相同策略的延伸。

分析指出，中國並非全面開放市場，而是透過「有選擇性的讓步」，換取政治立場上的順從。南韓此次在入境卡標註台灣的處理方式，正被外界解讀為向北京釋出善意的具體象徵，也反映其在經濟壓力下的戰略妥協。

對台警訊：經濟交換政治立場的現實示範

此一案例對台灣而言，具有高度警示意義。北京不僅持續要求他國在國際場域配合其對台敘事，更透過經貿利益與市場准入，形塑「配合者得利、堅持者受罰」的示範效果。從南韓與日本在台灣議題上的不同回應，即可清楚看出，北京正試圖以差別待遇重塑區域政治秩序。

南韓以中國標註台灣作為政治交換籌碼，已不只是雙邊外交選擇，而是對區域民主夥伴信任基礎的侵蝕；示意圖。（路透檔案照）南韓在美中之間尋求平衡無可厚非，但以錯誤標註台灣作為政治交換籌碼，已不只是雙邊外交選擇，而是對區域民主夥伴信任基礎的侵蝕。短期或許可換得經貿喘息空間，長期卻可能陷入對中國市場與政治期待的更深依賴。

理性看待現實 堅守原則才是長期安全之道

這起事件再次印證，北京對外關係的核心邏輯，始終是將經濟工具化、將政治條件化。對台灣而言，唯有清楚揭示此類操作的本質，並與理念相近國家深化合作，才能避免在國際體系中被迫接受錯誤敘事。

尊重事實與主權，不應成為可交易的籌碼。南韓入境卡的爭議，不只是名稱問題，更是一面照映區域政治現實的鏡子，也提醒台灣必須持續強化自身外交韌性，避免成為他國政治交換下的被動承受者。

（作者為研究生）

