自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》回應吳宗憲「國民黨絕對支持國防」的謬論

2026/01/09 10:30

◎ 陳啟濃

藍白兩黨在立法院已經七度擋下「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例（國防特別條例）」草案，為了不當影響台灣國家安全的罪人，國民黨立委吳宗憲接受廣播節目的專訪，特別強調「國民黨絕對支持國防」。到底支持或是妨礙，吳宗憲倒是滿口謬論，為國民黨粉飾並掩蓋其討好中共擋下國防預算的劣行。

藍白兩黨立委以人數優勢，國防特別條例仍無法付委審查。（資料照）藍白兩黨立委以人數優勢，國防特別條例仍無法付委審查。（資料照）

首先是刻意在數字上製造迷思，吳宗憲認為執政黨連一年600多億的地方補助款都在跟地方計較，卻要每年編一千多億的國防預算。因國民黨先搶走中央可以維持正常運作的經費，才會造成中央無力補助地方經費。地方要顧國家安全更不能偏廢，拿來不當比較，居心叵測。

吳宗憲也說「國防不是狂買武器就有用」，並認為政府在不執行「為軍人加薪」。這又是胡亂比喻，製造國人對購買國防武器的質疑，以及對政府不幫軍人加薪造成反感。

軍人的薪水其實已經高於一般公務人員，國民黨立委一口氣幫軍人加薪三萬，只是看得到，卻是摸不到的天邊雲彩，不切實際。再說政府是逐年編列，怎可用「狂買」來形容計畫性的軍購。國防當然不只是買武器，但沒有充足的武器來防衛固守，難道要我們的軍人當炮灰。

吳宗憲還提到「避戰」，做到「不戰而屈人之兵」，要政府運用國際關係讓戰爭不要發生。他也認為維護和平的方式不是「狂買武器」，「降低衝突」也是
避戰的方式。

國民黨立委吳宗憲（左）近日接受廣播節目專訪，表示國民黨絕對支持國防。（資料照，千秋萬事提供）國民黨立委吳宗憲（左）近日接受廣播節目專訪，表示國民黨絕對支持國防。（資料照，千秋萬事提供）

顯然這些話都是站在中共的立場發言，因為跟美國買武器，宣示台灣捍衛國家安全的決心，這就是做好國際關係。而台海衝突是誰造成，台灣一直都倡導和平，倒是中共常常挑起兵凶戰危的局勢，若要降低衝突，應該要請常常到中國跟中共閉門會談的國民黨立委，好好請他們一定要避免故意挑起台海衝突。

吳宗憲的論點大概可以反映出國民黨的意見，這些觀點看不出國民黨真心支持國防，只是在為擋了多次的國防特別條例，編一些自以為合理的說法罷了。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書