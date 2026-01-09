自由開講》回應吳宗憲「國民黨絕對支持國防」的謬論

◎ 陳啟濃

藍白兩黨在立法院已經七度擋下「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例（國防特別條例）」草案，為了不當影響台灣國家安全的罪人，國民黨立委吳宗憲接受廣播節目的專訪，特別強調「國民黨絕對支持國防」。到底支持或是妨礙，吳宗憲倒是滿口謬論，為國民黨粉飾並掩蓋其討好中共擋下國防預算的劣行。

藍白兩黨立委以人數優勢，國防特別條例仍無法付委審查。（資料照）

首先是刻意在數字上製造迷思，吳宗憲認為執政黨連一年600多億的地方補助款都在跟地方計較，卻要每年編一千多億的國防預算。因國民黨先搶走中央可以維持正常運作的經費，才會造成中央無力補助地方經費。地方要顧國家安全更不能偏廢，拿來不當比較，居心叵測。

吳宗憲也說「國防不是狂買武器就有用」，並認為政府在不執行「為軍人加薪」。這又是胡亂比喻，製造國人對購買國防武器的質疑，以及對政府不幫軍人加薪造成反感。

軍人的薪水其實已經高於一般公務人員，國民黨立委一口氣幫軍人加薪三萬，只是看得到，卻是摸不到的天邊雲彩，不切實際。再說政府是逐年編列，怎可用「狂買」來形容計畫性的軍購。國防當然不只是買武器，但沒有充足的武器來防衛固守，難道要我們的軍人當炮灰。

吳宗憲還提到「避戰」，做到「不戰而屈人之兵」，要政府運用國際關係讓戰爭不要發生。他也認為維護和平的方式不是「狂買武器」，「降低衝突」也是

避戰的方式。

國民黨立委吳宗憲（左）近日接受廣播節目專訪，表示國民黨絕對支持國防。（資料照，千秋萬事提供）

顯然這些話都是站在中共的立場發言，因為跟美國買武器，宣示台灣捍衛國家安全的決心，這就是做好國際關係。而台海衝突是誰造成，台灣一直都倡導和平，倒是中共常常挑起兵凶戰危的局勢，若要降低衝突，應該要請常常到中國跟中共閉門會談的國民黨立委，好好請他們一定要避免故意挑起台海衝突。

吳宗憲的論點大概可以反映出國民黨的意見，這些觀點看不出國民黨真心支持國防，只是在為擋了多次的國防特別條例，編一些自以為合理的說法罷了。

（作者為政治評論員）

