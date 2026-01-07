自由電子報
名家分享~福澤喬》日相新年參拜伊勢神宮的二三事

每年1月4日日本新年過後第一天上班，首相帶著閣僚參拜伊勢神宮，被視為日本歷代首相的固定行程。安倍內閣時期，現任首相高市早苗也曾以總務大臣身分陪同安倍晉三前來。
名家分享

名家分享

2026/01/07 10:00

◎ 福澤喬

日本首相高市早苗1月4日帶著內閣閣員，到三重縣的伊勢神宮進行新年參拜。（美聯社）日本首相高市早苗1月4日帶著內閣閣員，到三重縣的伊勢神宮進行新年參拜。（美聯社）每年1月4日日本新年過後第一天上班，首相帶著閣僚參拜伊勢神宮，被視為日本歷代首相的固定行程。安倍內閣時期，現任首相高市早苗也曾以總務大臣身分陪同安倍晉三前來；而在2016年伊勢志摩高峰會期間，安倍更曾帶領各國領袖參訪伊勢神宮，讓這座神社在外交場域中也留下鮮明印象。

此次高市首相前來參拜時，除了攜帶安倍的遺影，也帶著當年高峰會的合影同行。他穿越作為內宮入口的宇治橋，完成參拜行程。高市首相在參拜後的年初記者會透露，自己特地在橋上攤開照片，讓安倍「看見」兩岸景色，並以「能再次一起來到這裡」的心情，向安倍表達感謝。

高市早苗參拜時，攜帶安倍的遺影。（取自貼文）高市早苗參拜時，攜帶安倍的遺影。（取自貼文）首相與部分閣僚在新年開工之際到伊勢神宮參拜，有其歷史脈絡。伊勢神宮供奉被視為皇室祖先神的天照大御神，因此常被認為適合在一年之初祈願國家安寧、人民繁榮與施政順利。自1955年鳩山一郎成為戰後首位前往參拜的首相後，這項作法逐漸延續，並成為「開工」的重要象徵。

不過，考量日本憲法第20條的政教分離原則，這類參拜通常被定位為私人行程，而非正式公務活動，以避免引發爭議。即便如此，首相在新年伊始前往參拜，仍被外界視為對內傳遞安定感、對政府團隊宣示新一年施政方向的儀式性起點。有段小插曲，每年伊勢神宮的新年參拜都是晴朗的好天氣，2025年石破茂團隊，卻遇到30幾年來第一次下大雨，部分閣僚還把雨傘立在寺院牆角，被院方糾正不合禮儀。

2025年石破茂在進入御垣內時未按禮儀鞠躬，直接步入，引發了「有失禮儀」的批評聲浪。（圖取自臉書@Joel來談日本）2025年石破茂在進入御垣內時未按禮儀鞠躬，直接步入，引發了「有失禮儀」的批評聲浪。（圖取自臉書@Joel來談日本）

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

