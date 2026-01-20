自由電子報
評論 > 投書

自由開講》學習AI「即時，糾錯」 法、稅官應與時俱進

2026/01/20 12:30

◎ 李克

2025年12月23日《人工智慧基本法 》三讀通過，作為AI 發展的基本行政方針。

自由開講》學習AI「即時，糾錯」 法、稅官應與時俱進台灣在今年度「全球AI指數」排名第16名，且在運用上遠遠落後於新加坡和韓國、日本，示意圖。（路透檔案照）

2025全球AI 指數出爐！從台灣各指標排名檢視AI 發展，外媒《觀察家報》發布了全球AI指數，衡量世界各國在AI 領域投資、創新及應用方面的成果，而台灣在這份報告中位列全球第16名。（這份報告美國第一、中國第二、新加坡第三、英國第四、韓國第五、日本第十一）。

台灣引以為傲的晶片王國，還有NVIDIA執行長黃仁勳加持之下台灣成為全球AI產業中心。但這份報告也提醒台灣當局在運用上遠遠落後於新加坡和韓國、日本，值得加強努力!

日前在華山由臺灣財經刑法研究學會舉辦一場展覽「1219密室逃脫──走過後威權30年 看見天光」，筆者有幸聆聽一位AI講師訴說一段感人的真實故事…她提到站在一個科技教育者的角度觀察：當機器學到了謙卑，人類卻選擇無視良心。AI的幻覺源於演算法的機率偏差，它是一時的邏輯短路；但人類的幻覺，往往源於自私、貪婪與對權力的偏執。

AI講師很感謝師父洪道子博士對時代的敏銳覺察，開啟了她學習 AI 的動力，成就了她。但在太極門:「1219假案中，看到的不只是一、兩個官員的違法，而是一整個體制陷入了集體的、長達三十年的『幻覺』，幻覺是假的，是不存在的，卻因為他們的幻覺讓人民陷入無止盡真真實實的痛苦。

太極門稅務案爭擾近30年，2020年時太極門弟子在律師陪同及平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟聲援下，近百人到苗栗地檢署拉布條抗議並按鈴申告。（資料照）太極門稅務案爭擾近30年，2020年時太極門弟子在律師陪同及平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟聲援下，近百人到苗栗地檢署拉布條抗議並按鈴申告。（資料照）

當台灣向世界展示台灣是民主燈塔時，如果一個國家的法治連最基本的「程序正義」都守不住，如果「賦稅人權」可以被隨意踐踏，那麼我們所擁有的科技繁榮，不過是海市蜃樓。我們正在建造全世界最強大的晶片，卻連基本的正義都給不了人民，如果人民連生存都有困難了，再多的高科技有什麼意義？」

有人說法律都是條文，如果用AI來輔助人類在司法的判案上，甚至超越人類的精準度，因為人類有感情難免偏私而 AI不會，筆者想如果「法稅228」由AI來判案會不會很早就結束了？

前Google台灣總經理簡立峰博士認為AI不會完全取代人類，但「會用AI的人」將取代「不會用AI的人」。 我們應將AI視為副駕駛或夥伴，透過「共學」來提升自我價值。筆者認為學習 AI「即時，糾錯」，可是法官或稅官應與時俱進善用AI來處理複雜的稅務案件，應該是當今急需的課題。

（作者為退休人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

