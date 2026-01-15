自由電子報
自由開講》文宣恫嚇取代現實 中國海警「扼喉說」暴露心理戰本質

2026/01/15 20:00

◎ Lin

海警宣傳模擬攔截貨輪　實為虛構場景的認知操作

中國海警聲稱模擬攔截載有美製「海馬斯」（HIMARS）系統的長榮貨輪；圖為「海馬斯」多管火箭系統。（取自烏克蘭武裝部隊總參謀部）中國海警聲稱模擬攔截載有美製「海馬斯」（HIMARS）系統的長榮貨輪；圖為「海馬斯」多管火箭系統。（取自烏克蘭武裝部隊總參謀部）中共東部戰區宣布對台展開大規模軍演之際，中國海警同步進行所謂「環島巡查」，並透過官媒發布高調宣傳海報，聲稱要「扼住台灣咽喉」，甚至模擬攔截載有美製「海馬斯」（HIMARS）系統的長榮貨輪，揚言登船查扣。然而，相關畫面與敘述並非事實，而是中方自行想像、刻意拼貼的文宣操作，與實際情況毫無對應

從宣傳內容可見，中國海警藉由虛構「成功攔截」情節，試圖營造對關鍵航道的全面掌控能力，放大對台海上封鎖與執法權限的想像空間。這類將未發生事件包裝成「已完成行動」的操作，正是典型的認知作戰手法，目的不在軍事實效，而在心理威嚇與輿論震懾。

鎖定海馬斯系統　凸顯對台防衛能力的焦慮

共軍解放軍東部戰區114年12月29日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。（本報統整、製圖）共軍解放軍東部戰區114年12月29日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。（本報統整、製圖）值得注意的是，宣傳刻意選擇「海馬斯」作為主角，並非偶然。海馬斯在烏俄戰爭中的實戰表現，已證明其對傳統軍事集結具高度破壞力，也正是解放軍此次演習公開點名的打擊目標之一。隨著台灣接收進度提前，中方顯然高度關注，卻無法透過現實行動加以阻止，只能透過文宣「先行攔截」來自我壯膽。

將過往媒體報導、商船影像與假想情境拼湊成「獨家畫面」，不僅缺乏可信度，也反而暴露中方對台防衛能力提升的戰略焦慮。這種「很會吹」的宣傳模式，更多是對內交代、對外恫嚇，難以掩飾其虛實落差。

恫嚇無助改變現實　台灣需冷靜識讀

整體而言，中國海警此次操作並非展示真正的執法或封鎖能力，而是透過誇張敘事與視覺文宣，試圖塑造「已具備全面掌控」的錯覺。對台灣社會而言，關鍵不在被動回應每一次恫嚇，而在冷靜辨識其認知戰本質。面對軍演與文宣並行的壓力，政府持續強化監控與應變能力，社會則需提升資訊判讀韌性。當虛構場景無法轉化為現實行動時，恫嚇終究只是恫嚇，也再次印證中共操作「心理先於實力」的老套路。

（作者為研究生）

（作者為研究生）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

