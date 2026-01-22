自由開講》從軍演看中共「表演式忙碌」文化

◎ 愚工

中共在台北市長蔣萬安結束雙城論壇返台隔天（1229）突宣布對台軍演，讓「交流換和平」一說瞬間破滅。（資料照、路透，本報合成）

台北市長蔣萬安於2025年12月28、29日幹了一件大事：千里迢迢飛到上海快閃半天，帶回來了中共賜給的「伴手禮」環台軍演，讓「雙城論壇有益兩岸和平」的騙術不攻自破，演繹了一場國共「表演式忙碌」的文化大戲。

2025年11月13日，中共喉舌《人民日報》題為〈莫讓「表演式忙碌」絆住實幹腳步〉的文章引用習近平「在一些地方和部門，有的人把辦公平臺當作戲臺，在工作中耍假把式，熱衷於搞『表演式忙碌』。這不僅損害了黨在人民群眾心中的形象，更會貽誤改革發展良機」的訓示，痛斥「熱衷於搞『表演式忙碌』的人看似經常擼起袖子、高喊號子，實際上卻總是忙在表面，到頭來苦活累活沒幹多少、難事實事沒辦幾件」。「『表演式忙碌』現象雖然內容多樣、形式多變，但變不了、瞞不住的是表裡不一、言過其實、弄虛作假的形式主義實質」的中共官場文化。

請繼續往下閱讀...

真是「卿從故鄉來應知故鄉事」。《人民日報》身處中共「詐騙集團」權力的核心，所以能指出中共熱衷於搞『表演式忙碌』」的「故鄉事」：中共總是把「兩岸同胞血濃於水」掛嘴邊，總是「擼起袖子、高喊號子」，敲鑼打鼓，勞民傷財，舉辦諸如「國共論壇」「雙城論壇」及花樣繁多的交流論壇，結果是：中共鬼魅魍魎的猙獰面目越來越清晰，兩岸分離越來越遠，這次環台軍演再度把中共的爛，起到推波助「爛」的作用。

《人民日報》的文章進一步指出，「『表演式忙碌』現象的出現，原因是多方面的，既有主觀因素也有客觀因素。有的是因為黨員幹部的政績觀出現偏差而故意為之，錯誤地認為『看不見的實幹不如看得見的表演』，還有個別地方和部門幹部考核評價機制不夠科學合理，對擺在面上的可視指標關注較多，對默默耕耘、埋頭做事的幹部的辛勤付出關注不夠」，這段話一針見血點出，「中共的政經體制是孕育中共社會價值體系與行事風格的搖籃」的箴言。

中共的政經體制不改，兩岸關係不會好，台灣與國際都身受其害。

《人民日報》清楚指出中共熱衷於搞「表演式忙碌」的「故鄉事」。（擷取自《人民網》）

（作者來自商）

《自由開講》是提供民眾對話的電子論壇，無論是對政治、經濟或社會、文化新聞熱點，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎大家踴躍投稿等。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附上真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報已錄取及刪除修改權，不付稿酬；錄取與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法