自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》問題不在五權憲法，而在權力不必負責

2026/01/16 18:00

◎ 謝秉舟

近年來，人民對司法與憲政體制的不信任，已成為台灣民主的一項警訊。判決不再只是法律技術問題，而是深刻影響政策方向與人民權利。然而，當權力影響愈來愈大，責任卻沒有同步增加，制度失衡便難以避免。

不少人將矛頭指向五權憲法，認為其設計過時。但真正的問題，並不在權力分立的架構，而在於權力運作逐漸脫離責任監督。立法院對司法監督動輒被貼上「干預司法」標籤，監察權對高層權力的監督明顯保守，而司法院在高度獨立下，實質扮演最終裁決公共政策的角色，卻缺乏外部檢視與制度性回應當憲法法庭長期透過判決重塑法律效果，甚至取代民意機關的政策判斷，民主社會有權要求制度層次的說明與檢討。（資料照）當憲法法庭長期透過判決重塑法律效果，甚至取代民意機關的政策判斷，民主社會有權要求制度層次的說明與檢討。（資料照）

司法獨立不應被誤解為司法免責。當憲法法庭長期透過判決重塑法律效果，甚至取代民意機關的政策判斷，民主社會有權要求制度層次的說明與檢討。這不是政治干預，而是民主問責的基本要求

監察權與考試權的功能弱化，使五權之間的制衡更加失真。（資料照）監察權與考試權的功能弱化，使五權之間的制衡更加失真。（資料照）同時，監察權與考試權的功能弱化，使五權之間的制衡更加失真。監督若只針對低風險對象，而迴避高權力核心，最終只會加深人民對制度的不信任。

台灣不需要推翻憲法，也不需要情緒化的對立，而是必須重建「權力必須負責」的制度邏輯。包括建立憲法判決的整體影響評估、強化立法院的專業監督角色，以及讓監察制度真正回到結構性問責。民主不是讓權力更神聖，而是讓權力更謙卑。唯有責任重新回到制度核心，五權憲法才能再次發揮其應有的民主功能。

（作者為公共政策研究者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書