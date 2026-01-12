健康醫療網》寒冬猝死頻傳 高級心臟救命術指引更新 搶救更多心跳！

猝死搶救的黃金救援時間是4～6分鐘，一旦超過，即使順利救回，腦細胞也會開始永久性壞死。

◎ 健康醫療網

成大醫院副院長暨內科部臨床教授許志新。（取自貼文）研究顯示，猝死搶救的黃金救援時間是4～6分鐘，一旦超過，即使順利救回，腦細胞也會開始永久性壞死。目前台灣的急救做法大多根據美國心臟學會（AHA）公布的高級心臟救命術（Advanced Cardiac Life Support，簡稱ACLS）指引來進行。隨著2025年新版指引出爐，台灣急救加護醫學會近期特別針對醫事人員開設「高級心臟救命術訓練課程」，希望能以此讓第一線救護人員在面對急救狀況時能有所依循，減少因猶豫或延誤治療造成憾事發生。

與時俱進改善預後 治療指引每五年更新一次

中華民國重症醫學會理事長，同時也是ACLS聯委會成員、成大醫院副院長暨內科部臨床教授許志新指出，為了確保第一線救護人員能安全有效地在緊急狀況發生時施予急救，美國心臟學會每隔五年就會參考最新的研究和臨床數據，更新一次指引內容，確保發布的治療準則與時俱進，範圍不僅限於心肺復甦（CPR），還包括心臟衰竭、高血壓、高血脂等各種心血管疾病的治療指引建議，目的在於透過將最佳的科學證據轉化為標準化的臨床實踐，以改善患者的預後和存活率。

請繼續往下閱讀...

急救不只是救回心跳 還要助病人重返生活崗位

今年AHA急救復甦準則兩大章節包含「成人高級救命術」及「心跳停止後照護」，許志新副院長進一步說明，針對心跳停止的患者，過去急救趨勢以「救回心跳」為主，但臨床上不難發現，即使心臟順利恢復跳動，病人器官功能也不見得能恢復正常，甚至恢復清醒、出院回到原來的生活。因此，這幾年醫界共識更著重於「患者預後」及「幫助病人順利復工並維持生活品質」，在指引更新上，也更強調復甦後團隊照護，像是血壓的維持、適當升壓劑的使用、血液灌流的監測，甚至復健的介入以及後續追蹤。

搶救意外腦傷 溫控療法降低中樞神經後遺症

溫控療法又稱為「低溫治療」，對於急重症病患而言是一項重要的復甦照護環節。許志新副院長補充，休克或心跳停止的病人在恢復心跳後，經常會產生器官傷害或腦部損傷，而要減少傷害，首先就得減少器官的耗氧量和發炎物質的傳遞。把溫度壓低能減少體內氧氣需求，以此來保護器官、避免腦部損傷、爭取搶救時間並提升病人復原意識的機會。

早期的「低溫治療」是由醫護團隊透過冰袋、冰毯、冰枕等外在工具，或直接使用導管來為患者降溫，現在則有了體溫調節貼片這類專用的醫療器材，可以更精準地控制溫度變化。治療觀念也從過去控制在單一溫度，進展到把溫度控制在一定範圍內，避免病人發燒，減少腦部缺氧缺血後所造成的腦部傷害。

站在生死線救命 拯救病人讓幸福的家庭更幸福

許志新副院長提到，從台大醫院和成大醫院數據來看，早期在還沒那麼重視復甦後照護的年代，路倒的病人約只有不到一成能醒著出院，這幾年隨著治療觀念日漸成熟且普及，順利出院比例平均都能進步到三成以上，可見優化重症醫護專業、提高臨床照護品質對於病患而言相當重要。ACLS更新的每一項建議，都是希望能讓心跳停止的病患多一分回到社會的機會，經由整合復甦後照護，不僅完成猝死治療的最後一哩路，也讓病人可以重返家庭及社會，貢獻一己之力，回到有意義的精彩人生。

本文授權轉載自健康醫療網／記者陳佳慧報導寒冬猝死頻傳 高級心臟救命術指引更新 搶救更多心跳！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法