自由開講》心戰即是戰爭：台灣真正的決戰場在國會與輿論

2026/01/20 09:30

◎ 蕭錫惠

當我們談論中國威脅時，台灣社會的目光長期被鎖定在軍艦數量、飛彈射程與登陸能力等硬體指標，卻忽略了一個更致命的現實：真正的戰爭，往往在第一聲砲響之前就已全面展開。這場戰爭不見血腥畫面，而是透過語言、制度與心理滲透進行。心戰不只是熱戰的前奏，心戰本身，就是戰爭的主戰場

從純軍事角度審視，中共跨海全面入侵台灣，始終是一場高風險、低成功率的豪賭。兩棲登陸是現代戰爭中最複雜的作戰形式之一，補給線脆弱、海象難測、登陸點受限，一旦升級為實質侵略，必將引發國際政治、金融與航運的連鎖衝擊。正因代價高昂，北京至今反覆操作軍演與恫嚇，卻始終未敢真正開戰。

自由開講》心戰即是戰爭：台灣真正的決戰場在國會與輿論中國解放軍去年12月29日、30日連兩天進行「正義使命-2025」軍演，075型兩棲攻擊艦海南號投入操演。（資料照，取自中國解放軍東部戰區微博）

但威脅並未消失，而是發生了質變與轉移。當軍事冒險的成本過高，最理性的戰略選擇，便是誘導對手自行瓦解。心理戰、法律戰與政治滲透，成為成本最低、效益最高的攻台工具。戰線已從台灣海峽，轉移至台灣內部。

近年來，三種彼此強化的危險現象正在侵蝕台灣社會。

第一，系統性失敗主義，反覆散播「一定會輸」、「美國不會來」、「抵抗無效」等論調，意圖在開戰前摧毀社會的抵抗意志。

第二，制度性癱瘓，在國會層級刻意掣肘國防、癱瘓行政，讓民主制度在關鍵時刻失去反應能力。

第三，倒置的受害者敘事，複製敵對勢力觀點，淡化侵略本質，將自我防衛扭曲為「挑釁」，模糊加害者與受害者的界線。

必須嚴肅指出，這樣的判斷無關政黨認同，而是基於戰爭所產生的客觀效果。這些行為在承平時期或許仍可被包裝為激烈的政治攻防，但一旦置於準戰爭狀態，其性質就已發生根本轉變。這不只是政治歧見，而是戰時內部的破壞行動。在戰略語言中，這只有一個名稱：第五縱隊。

台灣安保協會、台獨聯盟等團體近日舉辦「不在卻無所不在─中國第五縱隊在台灣」座談會，黑熊學院執行長朱福銘（左起）、世新傳播學系副教授劉玉皙、台灣安保協會副秘書長何澄輝及淡大戰略所兼任副教授沈明室，學者指第五縱隊不一定來自境外。（資料照）台灣安保協會、台獨聯盟等團體近日舉辦「不在卻無所不在─中國第五縱隊在台灣」座談會，黑熊學院執行長朱福銘（左起）、世新傳播學系副教授劉玉皙、台灣安保協會副秘書長何澄輝及淡大戰略所兼任副教授沈明室，學者指第五縱隊不一定來自境外。（資料照）

第五縱隊的危險，不在於是否公開效忠敵國，而在於其行為造成的客觀後果——削弱信心、癱瘓制度、誤導民意。心戰的終極目標，從來不是在戰場上擊敗軍隊，而是讓一個社會不再相信自己值得被防衛，進而在無聲中自行崩解。

因此，當國際社會討論「美軍是否登陸台灣」時，我們真正該讀懂的，是盟友所釋放的警訊：他們擔心的不是台灣缺乏武器，而是台灣在戰爭開始前就已內部失序。當盟友必須以更直白的方式點破戰爭現實，正代表對台灣內部認知裂解的憂慮，已達臨界點。

民主社會當然保障言論自由，但民主不能成為自我毀滅的藉口。當特定言論與行為已直接服務於敵對政權的戰略目標，它就不再只是意見，而是戰爭行動的一部分。將精心策劃的心戰誤認為一般言論，只會讓民主在生死存亡之際徹底失能。

結論其實很清楚：中共未必有能力跨海征服台灣，但它完全有能力透過心戰，讓台灣在心理與制度上先行投降。台灣能否撐住，不取決於對岸飛彈的數量，而取決於我們是否正視這個現實——心戰就是戰爭，第五縱隊就是迫在眉睫的國安問題。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

