矢板明夫觀點》「不公開批評盟友」日本的務實戰略

針對美國突襲委內瑞拉的軍事行動，日本首相高市早苗並未正面批評，而是著眼於局勢穩定與日本僑民安全，此舉乃是基於日本現實處境的務實戰略選擇。反觀台灣在野黨，正不斷地在消耗盟友的信任。

◎ 矢板明夫

日相高市早苗被問及如何看待美國對委內瑞拉的軍事行動，以「不公開批評盟友」的方式回應。（歐新社、日本首相官邸官網，本報合成）

近日，美國對委內瑞拉採取軍事行動並逮捕總統馬杜羅，引發國際爭議。日本首相高市早苗發表聲明，未正面批評美國行動，而是著眼於局勢穩定與日本僑民安全。這不是價值選邊，而是現實判斷。日本受和平憲法制約，卻與美國有安保同盟，在此情境下，「不公開批評盟友」，就是日本能做到、也必須做到的最大限度務實。

藍委要求譴責台灣最大戰略夥伴

國民黨立委賴士葆在質詢中追問政府「為何不譴責美國？」恐會消耗盟友的信任。（資料照）

對照之下，台灣立法院出現的畫面令人憂心。國民黨立委賴士葆在質詢中追問政府「為何不譴責美國？」與中國官方和官媒的論調高度重疊。

對台灣來說，問題不在於能不能討論國際法，而在於台灣此刻是否承擔得起「對最重要安全夥伴公開指責」的代價。如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？這不是道德問題，而是生存問題。

2025年12月29日，中國在台海周邊進行大規模軍事演習，對台灣構成直接威脅時，民進黨立院黨團提出譴責中共軍演的聲明，卻遭國民黨與民眾黨聯手封殺。當美國、日本與歐洲多個主要國家相繼譴責中國的軍事挑釁時，作為當事者的台灣，立法院卻未能形成一致立場。那已經讓國際社會對台灣的防衛決心產生疑問。

國際政治從來不是道德沙龍，而是風險、實力與信任的計算。高市早苗的作法，是基於日本現實處境的務實戰略選擇。而台灣在野黨的作為，卻不斷在消耗盟友的信任，也在實質上傷害台灣的安全利益。

這樣的代價，最終不會由某個政黨承擔，而是我們每一個台灣人要承受。

1月5日，是日本新年連假之後開始工作的第一天。首相高市早苗捧著前首相安倍晉三的遺照，和主要閣僚一起參拜了伊勢神宮、祈禱今年（2026）日本國運昌隆。（取自貼文）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

