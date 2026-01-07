自由開講》美軍展現威懾實力 台灣國防預算豈能被藍白卡住？

◎ 宗政直言集

川普政府近日對委內瑞拉採取高強度軍事行動，突襲首都卡拉卡斯並逮捕該國獨裁者總統馬杜羅，且進一步宣示，必要時可再啟動第二波手段，明確證明「美國不是紙老虎」！

無論外界對該行動的合法性基礎與長臂管轄權如何界定，仍有許多不同思考，但美國釋出的政策訊號十分清楚：任何國家，一旦被界定為危及美國國家安全與戰略利益，華府將以極快速、可驗證、成本可控的直接打擊來回應！此舉毫無疑問的，已迫使所有檯面上與潛在的美國競爭或敵對國家，必須重新估算軍事或非對稱對抗的風險，美國政府確實用實際行動建立軍事威懾可信度，打出漂亮一仗。

此種「以嚇阻為導向的執行力」並非僅限拉美地區。台海是全球航運與高科技供應鏈的樞紐，一旦失序，將迅速轉化為運輸中斷、能源價格波動、半導體供給缺口、AI發展重創與企業投資延宕，並將累及市場以更高的風險溢價造成市場巨幅波動，大幅損及美國的國家利益！因此，對美國而言，維持台海和平不只是外交口號，更是維繫盟友信心與全球經濟秩序的必要條件。

具體政策也在累積。美國已以大額對台軍售與能力建置回應外界對其戰略承諾的疑慮。更關鍵的是，美國國防政策圈反覆強調「自助」是合作的門檻：川普提名的國防政策要角柯比在國會聽證指出，台灣必須顯著提高國防支出，否則美國不可能比台灣更投入台灣防衛；其邏輯是以台灣自我防衛作為嚇阻可信度的第一道檢驗。

在此脈絡下，台灣內部若在國防財政上自我掣肘，等同主動削弱外部嚇阻的可預期性。近期立法院藍白以程序手段第五度阻擋1.25兆特別國防預算案列入院會議程，該預算原規劃支應2026至2033年對美採購與共同研發等支出；延宕不只拖慢戰力形成，更向北京與華府同時釋放「政治不確定」訊號，反而提高誤判與衝突誘因，並增加企業保險、融資與投資決策的隱性成本。

立法委員想要嚴格監督當然可以，但在這個關鍵時刻，藍白的消極作為，凍刪拖阻國防預算，就是台灣歷史的罪人。台海安全是國際社會的共同希望，要讓美國的嚇阻承諾具備可信基礎，台灣必須先把國防預算與必要特別預算走完，將政黨攻防與全民安全需求切開，才能把不確定風險降到最低。

筆者呼籲，藍白若真以民生為念，就應支持透明審查與加速排程，讓戰備投資按時到位，而非以濫權的程序議題與脫序行為，癱瘓國家社會，意圖換取換取短期政治私利。相信，人民的眼睛是雪亮的，那些背棄人民的政客們，必將被世界所淘汰。

