自由開講》對停砍年金的異見：我的勞工父親與我的國小老師

◎ 陳立中

立法院院會表決三讀通過國民黨版的停砍年金法案，民進黨立委在議場高舉看板抗議。（資料照）

立法院三讀通過《停砍年金法案》，社會再度掀起討論。不少退休公教人員重燃希望，訴說國家曾對公教的虧欠：高度限制、難以抗爭、戒嚴時期環境艱困、薪資偏低。聽著這些論述，我腦中卻浮現兩個再平凡不過的身影：我的父親，與我的國小老師。

四十年前，他們年紀相仿，都是三十初的社會中堅；如今，都已年過七旬。那個年代，無論教師、公務員，或工業、服務業，平均月薪其實都在一萬多元。父親為了養活三個孩子，在傳統產業輪三班，假日加班是常態，甚至還兼差到工地綁鋼筋。記憶中，他初期每月收入可達三萬多元，但代價是長工時與高風險。那時，多數勞工忙著撐起一個家，哪有餘力談勞動條件，或為不合理的制度發聲？

我的國小老師也不輕鬆。那是一個一班動輒五十人的年代，平日教學負擔沉重。下課後，他在自家二樓開設課後輔導班，收十多名學生，每人每月補習費一千多元，額外收入近兩萬元。再加上穩定的薪資與津貼，整體收入並不亞於我那位做苦工的父親，況且老師一年之中還有三個月的寒暑假。

兩種職業，承擔的是不同風險。父親曾在工作中遭遇職業傷害，差點截肢，那是勞工常見、也最無奈的現實；公教人員多具較高學歷與選擇權，工作風險相對可控。這些差異，我都能理解。真正讓人困惑的是，退休後，兩者的年金給付卻出現三倍以上的落差。若制度長期放任如此不對稱，真的沒有改革必要嗎？

勞工與教師工作皆有風險，但他們的退休金卻差了三倍以上；工地示意圖。（民眾提供）

因此，我無法完全認同部分退休公教對停砍年金的論述。無論是將信賴保護視為不可調整的理由，或以特別權力關係要求國家全面負擔承諾，都容易忽略年金改革必須面對的現實：人口快速老化，以及給付結構的長期失衡。

改革前，公教年金的替代率與保障水準，確實明顯高於多數勞工與農民；此時若停砍年金，等於在制度尚未取得平衡前，先行鬆動已啟動的改革成果，反而削弱制度的可預期性與公信力。

我的父親早已離開工廠，我的老師也不再站上講台。他們都垂垂老矣，制度如何修正，他們都難以再為自己說話。也正因如此，我更希望年金改革不是偏向某一方的補償，而是能對每一代人說得出口。改革若因政治壓力反覆搖擺，最終受傷的，不只是某一群人，而是整個公共年金體系，以及所有依規納稅、共同承擔責任的社會大眾。

（作者為公務員）

