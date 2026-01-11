自由電子報
自由開講》軍演成為噪音：一場所有人都已看懂的政治表演

2026/01/11 20:00

◎ 蕭錫惠

2025年12月29日，中國高調對台軍演；圖為共軍東部戰區公布的實彈射擊畫面，多枚長程火箭齊射，展示其對台灣周邊海域的封鎖與打擊能力。（路透）2025年12月29日，中國高調對台軍演；圖為共軍東部戰區公布的實彈射擊畫面，多枚長程火箭齊射，展示其對台灣周邊海域的封鎖與打擊能力。（路透）

中國再度高調對台軍演，戰機、艦艇、導彈畫面鋪天蓋地；但同一時間，中國社群熱搜關注的卻是「羽絨衣是不是二手貨」，台灣股市在封關日反而大漲，甚至創下新高。更諷刺的是，中國釋出的軍演影片還被外界辨識出使用人工智慧生成素材，美國總統川普一句「我不擔心，中國已經演習二十年了」，幾乎替這場表演下了註解。

這一切，並非沒有人把習近平看在眼裡，而是他的軍演，已經不再被當成真正的「戰爭訊號」解讀。

軍事行動的威懾力，關鍵不在規模，而在不可預測性。然而中共對台軍演早已高度程式化：時間可預期、模式可複製、升級邊界清楚。對市場、情報系統與國際社會而言，這類行動早已完成風險定價，被歸類為政治噪音，而非戰爭前奏。台灣股市的反應，並非輕敵，而是資本在冷靜判斷：供應鏈尚未中斷，北京仍無法承受全面衝突所帶來的系統性成本

中共圍台軍演，台灣股市反而大漲；示意圖。（資料照）中共圍台軍演，台灣股市反而大漲；示意圖。（資料照）

若這真是攸關民族存亡的關鍵時刻，中國社會的反應不會如此冷漠。真正的戰爭動員，必然反映在囤糧、提款、避險與恐慌，而不是生活消費的瑣碎焦慮。當國家敘事無法與人民的日常命運連結，威權體制只能不斷表演，卻無法完成真正的內部動員

更值得注意的是，中共在心理戰上反而出現反效果。軍演影像若需要靠人工智慧補強，等於承認現實畫面不足以支撐威懾。威懾的前提是可信，一旦被識破為特效與拼接，削弱的不是對手的信心，而是自身的可信度。這套威權敘事的效果，正如「國王的新衣」，其說服力正在快速遞減。

川普那句「中國已經演習二十年了」，並非輕佻，而是戰略判讀。如果真要動武，沒有任何理性的決策者會選擇長期高調預告。重複的表演，只會不斷消耗嚇阻效果，而無法改變對手行為。

當然，這並不代表中共沒有製造風險的能力。真正需要警惕的，反而不是天天演給全世界看的軍演，而是那種突然、不預告、伴隨金融、通訊與資訊流動異動的行為。歷史經驗顯示，戰爭真正逼近時，往往不需要鋪天蓋地的宣傳，而會先出現在資本管制、資金流向、通訊秩序與輿論管控等層面

同樣必須正視的是混合戰的內部風險每當中共升高軍事恫嚇，台灣社會內部往往同步出現恐慌敘事與投降式論調，其中最積極放大焦慮、煽動人心的，正是國民黨及其附隨的政治與媒體網絡。這類論述不以防衛為目的，而是將威嚇轉化為政治動員工具，削弱社會信心，本身就是混合戰的一環。面對這類操作，民主社會必須以制度化的資訊透明、媒體責任與公民素養回應，而非讓恐慌主導公共討論

面對中共的軍演恫嚇，台灣社會內部往往同步出現恐慌敘事與投降式論調，其中最積極放大焦慮的，正是國民黨及其附隨的政治與媒體網絡。（資料照）面對中共的軍演恫嚇，台灣社會內部往往同步出現恐慌敘事與投降式論調，其中最積極放大焦慮的，正是國民黨及其附隨的政治與媒體網絡。（資料照）

問題的核心，不在於外界是否輕視習近平，而在於所有人都清楚，習所處的結構限制了他的選項。金融體系脆弱、外資信心低迷、內部清洗未止、地方財政吃緊，在這樣的條件下，全面戰爭不只是冒險，而是高度不可承受的系統性風險。軍演因此成為維繫軍中、安撫黨內、延續民族敘事的必要表演。

這不是一場沒人理會的戲，而是一場大家都已看懂的戲。市場的冷靜、社會的跑題、國際的低度反應，並非麻木，而是基於現實的判斷。真正的危險，從來不是反覆喊打卻不打的政權，而是那一天，當表演突然停止、訊號真正改變時，世界必須立刻辨識並回應

（作者為自由撰稿人）

