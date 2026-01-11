自由開講》民謠都能入罪 新疆文化清洗的警訊

◎ 再米

在新疆，一首維吾爾民謠，已被正式納入「治理對象」。美聯社揭露，喀什地區警方在內部會議中，將多首維吾爾語歌曲列為「需清理內容」，要求基層清查手機與社群紀錄；民眾只要下載、保存、播放或轉傳，就可能遭行政拘留，甚至被追究刑責。連婚禮常唱的〈Besh pede〉也在清單之列，已有音樂工作者因上傳歌曲被判刑。文化不再是生活的一部分，而是被寫進執法流程的「風險項目」。

台灣走過語言被禁年代

流亡英國的維吾爾歌手兼人權活動家馬赫穆特（Rahima Mahmut）在倫敦演唱傳統民謠。針對中共當局將多首維吾爾歌曲列為禁歌甚至逮人，她痛批此舉如同「抽走維吾爾人的靈魂」。圖為馬赫穆特接受美聯社專訪時深情獻唱。（美聯社檔案照）這並非單一事件，而是一套清楚的治理模式。中國一再以「反恐、去極端化」之名，將少數民族的語言、音樂、宗教與歷史敘事全面國安化。當歌聲被視為威脅，沉默就成了唯一安全的選擇。聯合國人權高專辦公室在2022年的新疆評估報告中指出，針對維吾爾等群體的大規模任意拘押與系統性限制，可能構成危害人類罪。今日查禁民謠，正是這種制度性壓迫在日常生活中的具體呈現。

對照之下，台灣的選擇截然不同。台灣走過語言被禁止、被羞辱的年代，也因此在民主化後，選擇用制度修復。《國家語言發展法》確認各族群語言的公共使用權，政府將本土語言與新住民語都納入教育體系，讓孩子在校園中能自然使用母語，而不必擔心被標記、被懲處。這不是象徵性政策，而是對「文化即人民」的明確承認。

台灣推動本土語言教學，圖為屏東縣內獅國小「月桃葉編織體驗」，同時教授與月桃葉編織相關之原住民族語詞彙。（教育部提供）母語教育是民主治理基礎建設

這正是政府必須持續堅持、也值得社會支持的方向。母語教育不是情感工程，而是民主治理的基礎建設。一個把人民語言當成資產的國家，才能建立真正的信任；把語言當成風險的政權，只會留下恐懼與沉默。

新疆的例子提醒我們，文化一旦被國安化，退縮往往來得比想像中來得快。台灣若要與威權體制劃清界線，就不能在母語與文化政策上後退。守住母語，不只是文化選擇，而是對威權治理邏輯最清楚的拒絕。

（作者為退休人士）

