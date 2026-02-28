自由開講》對威權示弱換不到和平，台灣不能走回頭路

◎ 不孝

中國對台軍事與非軍事壓力持續升高，早已不是外交辭令或戰略想像，而是每天都在發生的現實。軍機、軍艦高頻率進逼周邊海空域，配合認知作戰、經貿施壓與政治分化，目的只有一個：讓台灣社會習慣恐嚇、對威權讓步，最終自行鬆動民主防線。

中國對台軍事與非軍事壓力持續升高，日前圍台軍演，共軍遠火部隊發射遠程火箭。（路透檔案照）



在這樣的情勢下，總統點出中國威權持續擴張，並非挑釁，而是對現實的基本描述。若連威脅都不敢說清楚，只會讓風險在沉默中累積。

異議人士王丹近日分享獄中經驗：面對流氓欺壓，若一味求饒，只會被視為軟弱；唯有讓對方知道你有反抗的決心，霸凌才可能停止。這並非情緒宣洩，而是對威權運作邏輯的冷靜觀察——威權衡量的是成本與代價，不是善意與期待。

把這個邏輯放回台灣，更容易理解當前爭議的核心。國民黨主席鄭麗文主張民進黨應接受「九二共識」、公開反對台獨，認為只要政治立場先退一步，就能降低衝突風險。但這種說法刻意忽略了一個關鍵事實：九二共識的前提是「一中框架」，而北京從未放棄以此要求台灣進行政治歸附。在這個框架下，台灣的民主選擇不是被尊重，而是被視為需要修正的偏差。

換言之，這不是「換和平」，而是把制度主權拿去抵押。歷史經驗已反覆證明，威權不會因為你先自我矮化而停止擴張，只會確認恫嚇有效，進而提出更多要求。

國民黨主席鄭麗文於去年12月31日主持中常會，主張民進黨應接受「九二共識」、公開反對台獨。（資料照）

正因如此，支持政府在國防改革、全民防衛、反滲透與對外民主合作上的方向，並非政黨忠誠，而是對民主自保的理性選擇。真正負責任的立場，是讓世界清楚看見台灣有能力、有決心守住自由，而不是隨時準備為了短暫安靜調整立場。

和平從來不是靠先跪下來獲得的，而是建立在清楚底線與堅實防衛之上。台灣可以對話，但不能拿主權換和平；可以交流，但不能讓民主成為談判籌碼。在威權擴張的年代，台灣最危險的不是堅持，而是誤以為退讓沒有代價。

（作者為退休人士）

