自由開講》樂齡再進化：啟動黃金人力的第二條成長曲線

台灣正式邁入超高齡社會，長者人口快速攀升，這不只是一道社會考題，更是一個關於「如何看待老後人生」的關鍵選擇。當我們仍以「被照顧者」定義退休族群，危機自然步步逼近；但若換個視角，把長者視為經驗豐富、時間充裕、仍具學習力的「黃金人力」，答案就完全不同了。

樂齡學習 是社會動能的關鍵引擎

黃金人力的真正價值：從退場到再上場──退休不是謝幕，而是換一個舞台。研究顯示，持續學習不僅能延緩認知退化、提升心理健康，更能強化社會連結感。

透過系統化的樂齡學習，長者得以重新盤點自己的能力，學習新技能，並將累積一生的經驗轉化為可被社會使用的價值。例如，接受照顧相關培訓的退休者，往往能成為社區中的「老老照顧者」，在陪伴、支持與日常協助中發揮關鍵力量，讓照顧不再只依賴專業體系，而是自然地發生在生活周遭。

改變思維 人生不因年齡而打折

許多長者真正面對的，不只是身體老化，而是「被需要感」的消失。樂齡學習的力量，正是在於它重新點亮這份價值感。

從數位應用、健康管理到藝術創作，學習讓長者跟上時代節奏，打破「年老無用」的刻板印象。有些人成為家中的數位顧問，有些人成為社區的行動策士——年齡不再是限制，而是深度與厚度的來源。

長者相助 成未來照顧新解方

面對高齡人口快速成長，長照體系承受前所未有的壓力。與其單向擴充人力，不如向內培養能量。

透過樂齡學習導入基礎照護知識、心理支持技巧與社區互助模式，長者可以在熟悉的生活場域中彼此照應，實現真正的「在地老化」。這不只是減壓方案，更是一種讓社區重新有溫度的生活設計。

讓轉機成真 需要集體行動

樂齡學習要發揮影響力，不能單打獨鬥。政府需持續完善政策與資源配置，打造友善、可近的學習環境；企業與非營利組織則可透過志工、實作與共創機制，為長者開啟更多參與社會的入口。

當學習與貢獻形成正向循環，高齡不再是負擔，而是穩定社會的重要支點。

結語：高齡不是終章 而是進化版人生

超高齡化社會，真正的風險從來不是「老」，而是「不用」。

當樂齡學習成為常態，退休族群就能持續發光，成為黃金人力、照顧夥伴，甚至是社會創新的推手。這不只是為長者準備的未來，而是為每一個正在變老的我們，預約一個更有尊嚴、更有參與感的明天。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長、暨南大學兼任助理教授）

